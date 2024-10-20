Тяга к углеводам могла ускорить эволюцию человека, выяснили ученые

Исследователи выяснили, что дупликации гена AMY1 происходили у неандертальцев и денисовцев. Это говорит о том, что ген AMY1 мог впервые дуплицироваться более 800 тыс. лет назад, задолго до отделения людей от неандертальцев и гораздо раньше, чем предполагалось.