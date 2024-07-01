«Ты ведешь себя мерзко!»: ошибки отцов в общении с детьми

Часто от отцов можно слышать такие фразы, как: «Ты сейчас ведешь себя мерзко!», «Ты что, тупой?! Я говорил тебе этого не делать!» Эти утверждения можно заменить на более мягкие, рассказав о последствиях поведения. Например, можно сказать: «Не обижай свою сестру. Когда ты издеваешься над ней, ты ухудшаешь отношения. Она перестанет тебе доверять и не будет с тобой разговаривать».