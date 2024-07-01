«Ты ведешь себя мерзко!»: ошибки отцов в общении с детьми

Вовлеченность отцов в воспитание детей доказана многими исследованиями. Так, в одной из научных работы было доказано, что у ребенка, который получает внимание от папы, снижается риск задержки развития.
По словам психолога Виктора Богомолова, отцовская вовлеченность состоит из пяти компонентов:
1. Совместная деятельность. Игры, прогулки, чтение вслух, занятие спортом, разговоры, помощь в учебных проектах и выполнении домашних заданий и многое другое положительно влияет на развитие детей. Главное — сфокусироваться на взаимодействии.
2. Реагирование на потребности ребенка с теплом и отзывчивостью. Ощущение близости с отцом у ребенка могут создать, например, выражение любви и нежности, похвала, совместные шутки и смех, принятие стороны своих детей в спорных ситуациях, выражение гордости за заслуги и поведение.
3. Контроль. Но только не гиперопека! Необходим здоровый контроль, такой как наблюдение за развитием и деятельностью ребенка, знание о том, где он находится и чем занимается. Также сюда же относится принятие решений или участие ребенка в принятии решений.
4. Непрямая забота. Сюда относятся: покупка одежды или школьных принадлежностей, назначение визитов к врачу, поиск репетиторов и педагогов, защита мнения ребенка и так далее.
5. Ответственность за процесс. Это инициатива отца в заботе о ребенке без ожидания внешних указаний или напоминаний со стороны других людей.
«Ты же мальчик!»
С признанием эмоций ребенка и выражением своих чувств к нему у отцов часто возникают проблемы. С одной стороны, они могут быть очень заботливыми и нежными и легко выражать эти чувства к своим детям, однако, с другой стороны, им сложно подтверждать свои эмоции и чувства, так как это предполагает обращение к своим переживаниям и чувствам.
Как правило, они не умеют выражать любовь и заботу напрямую, поскольку в детстве их, как мальчиков, ограничивали переживания, чувства, запрещали испытывать какие-либо эмоции. Они часто слышали фразу «ты мальчик, тебе нельзя плакать», стыдили за плач выражением «ноешь, как девчонка». К сожалению, и сейчас можно слышать от взрослых такие высказывания.
Однако с детьми надо общаться не так. Важно говорить: «Эмоции, которые ты испытываешь, не могут быть неправильными!», «Это естественно», «Я тебя понимаю».
Контроль важнее
Часто отцы считают, что их воспитательная задача заключается в контроле и обучении детей. Но нехватка понимания переживаний эмоций ребенка отцами может привести к к обострению отношений с ребенком и жесткому противостоянию, что в конце концов замедляет развитие ребенка, потому что он вкладывает всю энергию в бунт и сопротивление отцу, а не в учебу или свои интересы.
Отцы лучше проявляют себя в контроле и советах, а также в деятельном решении проблем своих детей.
Непонимание
Еще одна сложность для отцов, особенно проживающих отдельно от своих детей после развода с женой, начинают принимать дисциплинарные меры или принимают решения относительно ребенка, которые тот принимает в штыки.
Часто дети злятся и обижаются на отцов за попытки контролировать и или наказать ребенка за какой-либо поступок. Ребенок чаще всего воспринимает это как несправедливое вторжение в свою жизнь.
Отец должен знать о друзьях ребенка, учебе, отношениях с учителями, проблемах и сложностях в школе. И чем больше информации удастся собрать, тем лучше взрослый справится с функцией контроля. Он сможет обосновать свои решения и наблюдения.
Критика и унижение
Часто от отцов можно слышать такие фразы, как: «Ты сейчас ведешь себя мерзко!», «Ты что, тупой?! Я говорил тебе этого не делать!» Эти утверждения можно заменить на более мягкие, рассказав о последствиях поведения. Например, можно сказать: «Не обижай свою сестру. Когда ты издеваешься над ней, ты ухудшаешь отношения. Она перестанет тебе доверять и не будет с тобой разговаривать».
Отцы ставят границы в общении с детьми и делают это, как правило, более твердо. Конечно, выстраивание личных границ, с одной стороны, помогает понять и принять границы окружающих людей.
С другой стороны, установление границ должно быть основано на знаниях о жизни ребенка. В ином случае такие действия могут навредить детям и привести к неадекватному их восприятию.
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Анна Морозова