Ты узнаешь ее по веточкам: как выбрать живую новогоднюю елку

Если же вы пройдетесь по магазинам, то выбрать сможете и совсем маленькие деревья. Продают их в горшке. Чаще всего это молоденькие елки. Такую можно поставить на стол, тумбочку или сделать оригинальную композицию на подоконнике. Вариант покупки новогоднего дерева в горшке считается одним из самых экологичных — при правильном уходе его можно весной высадить в грунт. Миниатюрная подарочная елка обойдется покупателям в 1500 рублей за экземпляр. А вот дерево побольше может обойтись в 8−20 тысяч рублей в зависимости от возраста и породы.