Ты узнаешь ее по веточкам: как выбрать живую новогоднюю елку

При покупке новогоднего дерева обратите внимание на состояние хвои — она не должна быть сухой. Если иголки пожелтели, значит, дерево срубили давно. Пощупайте хвоинки — они не должны ломаться или осыпаться. Попросите продавца снять с дерева сетку, чтобы хорошо рассмотреть елку. Оцените ветки: они должны быть гибкими и не сухими.
Принеся домой новогоднее дерево, дайте ему согреться до комнатной температуры. На это может уйти несколько часов. При этом елку, сосну или пихту не стоит вынимать из сетки, в которой она продается.
Также не расправляйте ветки.
Перед тем как украшать, установите елку в «оазис» — искусственный пористый материал. Он впитывает и удерживает влагу. Можно выбрать подставку или ведро с мокрым песком. Если вы предварительно напитали дерево водой, оно будет сохранять свежесть довольно долго и в обычной сухой подставке.
Если хотите, чтобы лесная красавица радовала вас долго, покупайте елку в горшке. Но за ней нужен уход. Если оставить дерево в комнате с сухим воздухом при температуре 20−25 градусов, к весне его вид вас не порадует. Застекленный балкон — идеальное место для зимовки елки в горшке. Поливать дерево или опрыскивать водой нужно раз в неделю.
Сосна: смолистый аромат
Сосна — еще одно популярное дерево для создания волшебного настроения в грядущие новогодние праздники. Из плюсов: долго стоит, имеет тонкие иголки и пушистые ветки, которые можно разнообразно украсить. В среднем может простоять три недели. Цена за погонный метр варьируется от 1800 до 2700 рублей. Средняя высота таких деревьев — 1,75−2 метра.
Видно издалека
Списки и адреса нестационарных торговых точек приводятся на портале открытых данных: data.mos.ru. На интернет-ресурсе перечислены виды продаваемых растений — ели, сосны, лапник. Узнать хвойные развалы просто: они огорожены белыми деревянными конструкциями, имеют места для хранения и упаковки новогодних растений. У продавца можно запросить всю необходимую документацию на товар.
В горшке: чтобы высадить весной
Если же вы пройдетесь по магазинам, то выбрать сможете и совсем маленькие деревья. Продают их в горшке. Чаще всего это молоденькие елки. Такую можно поставить на стол, тумбочку или сделать оригинальную композицию на подоконнике. Вариант покупки новогоднего дерева в горшке считается одним из самых экологичных — при правильном уходе его можно весной высадить в грунт. Миниатюрная подарочная елка обойдется покупателям в 1500 рублей за экземпляр. А вот дерево побольше может обойтись в 8−20 тысяч рублей в зависимости от возраста и породы.
Откуда их привозят
Главные поставщики новогодней ели — Омская, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская, Кировская области, Пермский край, Башкортостан и Татарстан.
Елка: зелень изумрудная
Елка обыкновенная — один из самых популярных и бюджетных вариантов украшения дома. Ненавязчивый запах, приятного изумрудного оттенка зелень, пушистые ветви — стоит такое деревце от 1000 до 1500 рублей за погонный метр. Как правило, домой берут елки высотой менее двух метров. Простоит такое дерево до осыпания иголок 2−3 недели.
Для красоты
Еще один вариант украшения дома к празднику — покупка веток лапника. За пушистый букет в среднем просят 800−1500 рублей. Более дорогими вариантами считаются ветки пихты — стоимость хвойного букета может превышать 4−5 тысяч рублей. Тем не менее у тех, кто выберет такой вариант, будет больше способов преобразить свое жилье или офис. Например, составить венок, поставить букет на стол, сделать арки и другие композиции.
Пихта: три сорта на выбор
Пихты — одни из самых красивых деревьев для Нового года. Во время выращивания специалисты ухаживают за кроной, обеспечивая формирование правильных ярусов веток. Иголки у пихты мягкие и густые, что делает дерево особенно пушистым. Кроме того, пихты сохраняют свежесть значительно дольше елок и сосен и зачастую даже в условиях отапливаемых квартир не осыпаются до полутора месяцев. Выбрать можно из трех сортов пихт: Нордмана, Фразера и нобилис. У последней берут только ветви. За дерево до двух метров придется отдать примерно 15 тысяч рублей.
Под самый корешок
До 30 декабря в Московской области можно будет самостоятельно срубить топором новогоднее дерево. Как рассказали в комитете лесного хозяйства Подмосковья, специальные питомники будут открыты в Дмитровском, Ульянинском и Сергиево-Посадском лесничествах.
БЕРЕМ НА ЗАМЕТКУ.
Где купить?
- на елочном базаре;
- в питомнике хвойных растений;
- в лесничестве, получив разрешение на самостоятельную вырубку;
- с доставкой на дом при заказе в интернет-магазине.
Что должно быть у продавца?
- разрешение на торговлю;
- документы (фитопаспорт и пр.);
- кассовый аппарат;
- упаковочный материал;
- измерительная линейка;
- книга отзывов и предложений.
КОПИЯ ИЛИ ПОДДЕЛКА.
В магазинах — как в сетях, так и в обычной продаже — растет спрос на искусственные ели. Их можно купить как готовыми — с искусственным снежком, гирляндами, игрушками, — так и без украшений. Елки из лески, литые, с хвоей из ПВХ — технологий производства долговечных лесных красавиц сейчас много. Выбрать можно не только зеленые и всевозможные их оттенки, но и белые, голубые, синие, красные, розовые, серые, серебристые и золотистые деревья. Можно даже выбрать искусственные елки с натуральным запахом.
СДАВАЙ И КОПИ БАЛЛЫ.
Если лесная красавица простояла у вас, а потом возник вопрос, куда же ее девать, подсказываем: сдавайте на переработку! В городе ежегодно организуется акция «Елочный круговорот». Можно найти ближайший к дому адрес, сдать в специальный пункт приема дерево без игрушек, дождика и мишуры, а взамен получить городские баллы. Последние, кстати, можно потратить на приятные сувениры от проектов «Миллион призов» и «Активный гражданин». Сданную елку, сосну или пихту превратят в щепу для украшения города.