Ты квартирант, Гарри: В Сан-Хосе сдают в аренду «каморку Гарри Поттера»

Водить гостей нельзя: «давайте честно, кто пойдет к вам сюда в гости?». Зато можно готовить на кухне и есть безлимитный интернет, а еще домовладелец разрешает пользоваться всеми его бытовыми приборами, посудой, телевизором и даже приставкой. Еще можно играть с владельцем в настолки, и он обещает иногда угощать едой, которую готовит.