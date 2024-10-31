Ты квартирант, Гарри: В Сан-Хосе сдают в аренду «каморку Гарри Поттера»

Каждому хочется порой почувствовать себя немного волшебником — и теперь у тех, кто живет или приезжает в город Сан-Хосе в США, появился такой шанс. Нет, там не открылась школа волшебства — зато один из горожан сдает чулан под лестницей, где можно ощутить себя юным Гарри Поттером.
Объявление о сдаче появилось на сайте Craigslist. Площадь чулана — 2,7 м². Автор описывает жилье как «одна спальня и одна ванная комната» — в чулан как раз вмещается тахта, а за шторкой есть свой санузел (то есть все даже шикарнее, чем у Гарри Поттера — впрочем, он и за аренду не платил).
Владелец рассчитывает, что предложение заинтересует «милого ботанистого геймера» любого пола и предупреждает, что с судимостью, животными и вредными привычками заселяться нельзя (опять же, возмутительное несоответствие книге: у Гарри Поттера была ручная сова, а под конец истории даже судимости).
Водить гостей нельзя: «давайте честно, кто пойдет к вам сюда в гости?». Зато можно готовить на кухне и есть безлимитный интернет, а еще домовладелец разрешает пользоваться всеми его бытовыми приборами, посудой, телевизором и даже приставкой. Еще можно играть с владельцем в настолки, и он обещает иногда угощать едой, которую готовит.
Стоит возможность почувствовать себя мальчиком-который-выжил-в-каморке-под лестницей 250 долларов в месяц — а еще придется раз в неделю помогать прибираться в доме. О том, прилетит ли через несколько лет к жильцу сова с письмом, не сообщается.
Тем, кто любит жилье просторнее, но все равно хочет играть в настолки, может понравиться дом из сериала «Очень странные дела»: теперь его можно снять на выходные.