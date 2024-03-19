Twenty One Pilots снимают клип к каждой песне из нового альбома

В соцсетях Тайлер написал, что некоторые видео будут малобюджетными DIY-работами. По словам артиста, восемь клипов уже готовы. Музыканты планируют сделать еще семь: на одну из песен выйдет два разных видео, а еще один клип попросту не понравился Тайлеру, поэтому его переснимут.
«Я спросил Джоша (Джош Дан, участник Twenty One Pilots — прим. ред.), хочет ли он выступить режиссером одного из клипов. Он сказал, что ему нужно время подумать, прежде чем браться за это дело. Я сообщу, что он скажет», — цитирует исполнителя NME.
В этом месяце Twenty One Pilots уже поделились концептуальным клипом Overcompensate (2024). Альбом Clancy увидит свет 17 мая.