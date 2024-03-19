Twenty One Pilots снимают клип к каждой песне из нового альбома

В соцсетях Тайлер написал, что некоторые видео будут малобюджетными DIY-работами. По словам артиста, восемь клипов уже готовы. Музыканты планируют сделать еще семь: на одну из песен выйдет два разных видео, а еще один клип попросту не понравился Тайлеру, поэтому его переснимут.