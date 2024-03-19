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Twenty One Pilots снимают клип к каждой песне из нового альбома

Группа Twenty One Pilots сообщила, что снимает клип на каждую из 13 композиций грядущего альбома Clancy. По словам Тайлера Джозефа, ему не нравятся простые видео вроде визуалайзеров.

Источник: AFP 2023

В соцсетях Тайлер написал, что некоторые видео будут малобюджетными DIY-работами. По словам артиста, восемь клипов уже готовы. Музыканты планируют сделать еще семь: на одну из песен выйдет два разных видео, а еще один клип попросту не понравился Тайлеру, поэтому его переснимут.

«Я спросил Джоша (Джош Дан, участник Twenty One Pilots — прим. ред.), хочет ли он выступить режиссером одного из клипов. Он сказал, что ему нужно время подумать, прежде чем браться за это дело. Я сообщу, что он скажет», — цитирует исполнителя NME.

В этом месяце Twenty One Pilots уже поделились концептуальным клипом Overcompensate (2024). Альбом Clancy увидит свет 17 мая.