Американист: что скрывает за мемом «Твоя мама» администрация Трампа

Через неделю министр обороны Пит Хегсет появился на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в галстуке, цветовая гамма которого — белый, синий, красный — в точности повторяла расположение полос на российском флаге. Когда журналисты обратились к помощникам министра с вопросом, осознавал ли Хегсет, как могут трактовать выбор такого аксессуара, представитель Пентагона Шон Парнелл парировал: «Это твоя мама купила его — и это патриотический американский галстук, придурок».