Троллинг-атака
Когда корреспондент HuffPress спросил пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт о том, кто выбрал венгерскую столицу для предстоящего саммита Путина и Трампа, вместо традиционного дипломатического комментария он получил лаконичный ответ: «Твоя мама». Эта фраза, больше подходящая для подростковых перепалок во время школьной перемены, была произнесена в ответ на вопрос, имеющий серьезное геополитическое значение.
Выбор Будапешта не случаен для переговоров по Украине — именно здесь в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности от России, США и Великобритании.
Через неделю министр обороны Пит Хегсет появился на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в галстуке, цветовая гамма которого — белый, синий, красный — в точности повторяла расположение полос на российском флаге. Когда журналисты обратились к помощникам министра с вопросом, осознавал ли Хегсет, как могут трактовать выбор такого аксессуара, представитель Пентагона Шон Парнелл парировал: «Это твоя мама купила его — и это патриотический американский галстук, придурок».
В HuffPost заявили, что журналисты продолжат задавать острые вопросы, невзирая на «примитивные насмешки» со стороны официальных лиц.
22 октября директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун перехватил эстафету и публично оскорбил бывшего пресс-секретаря администрации Джен Псаки, назвав ее «тупицей» в социальной сети X. Причиной стала критика Псаки в адрес вице-президента Джей Ди Вэнса и его супруги.
Американский стиль
Эти три случая раскрывают единую стратегию Белого дома. Как отмечает американист Владимир Можегов, «Трамп — профессиональный шоумен, который сознательно превращает политику в театр. Его команда использует эпатаж как инструмент отвлечения внимания от действительно важных вопросов».
По его мнению, американская политическая культура обладает уникальной спецификой, где форма часто преобладает над содержанием, и пока общество обсуждает второстепенные детали, настоящие политические игроки сосредоточены на более существенных вопросах.
Можегов характеризует американскую политическую культуру как «культуру шоу», где даже серьезные темы облекаются в форму юмора, что сильно контрастирует с российской традицией с ее исторически сложившимися идеологическими рамками и строгой культурой дискуссий.
«Когда российский политик появляется в неформальной обстановке, это часто называют клоунадой, хотя на Западе подобное поведение считается нормой», — добавил он.
«За внешней мешаниной и намеренной несерьезностью скрываются тщательно продуманные стратегии и фундаментальные смыслы. К сожалению, западные медиа часто поддаются провокациям, раздувая незначительные эпизоды до масштабов сенсации. На самом деле вся эта шумиха не стоит выеденного яйца, и разумнее вообще не обращать на нее внимания», — пояснил эксперт.