«ТвОрог» или «творОг»: на какой слог правильно ставить ударение

«Густые или твердые частицы молока, кои, свернувшись, створожившись, отделяются от сыворотки». Как думаете, о чем идет речь в толковом словаре Даля? (1) Конечно, о твОроге. Или о творогЕ? Каким бы простым и понятным ни было это слово, его произношение вызывает жаркие споры и уже породило множество тематических шуток в сети. Одни на сто процентов уверены, что ударение в слове падает на первую букву О. Другие с пылом доказывают, что верен лишь вариант «творОг», а все остальное — полнейшая ерунда. Давайте разберемся, есть ли у названия этого продукта единственно верное произношение и на какой слог все же правильно ставить ударение.