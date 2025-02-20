«ТвОрог» или «творОг»: на какой слог правильно ставить ударение

«Густые или твердые частицы молока, кои, свернувшись, створожившись, отделяются от сыворотки». Как думаете, о чем идет речь в толковом словаре Даля? (1) Конечно, о твОроге. Или о творогЕ? Каким бы простым и понятным ни было это слово, его произношение вызывает жаркие споры и уже породило множество тематических шуток в сети. Одни на сто процентов уверены, что ударение в слове падает на первую букву О. Другие с пылом доказывают, что верен лишь вариант «творОг», а все остальное — полнейшая ерунда. Давайте разберемся, есть ли у названия этого продукта единственно верное произношение и на какой слог все же правильно ставить ударение.
Происхождение слова «творог»
Если внимательно посмотреть на существительное «творог», можно заметить его сходство с глаголом «творить». Гипотезу о сходном происхождении этих слов подтверждает, например, «Этимологический словарь» Н. Шанского, в котором указано следующее: «суффиксальное производное от той же основы, что творить, церковнославянское “творъ” (форма), тварь» (2).
Как правильно говорить: «твОрог» или «творОг»
Наконец-то переходим от значения и происхождения слова к тому, что вызывает наибольшее количество вопросов: к правилам произношения. Если обратиться к словарю «Русское словесное ударение» под редакцией М. Зарвы, можно найти лишь «творОг» с ударением на втором слоге (3). Но радоваться приверженцам этого варианта произношения рано: другие словари, например «Большой орфоэпический словарь русского языка» под редакцией М. Каленчук, Л. Касаткина, Р. Касаткиной, считают вариант с ударением на первую О также допустимым (4).
Таким образом, мы выяснили, что в современном русском языке «творог» — это слово с вариативным, то есть переменным, ударением: допустимо произносить и «твОрог», и «творОг». Свобода произношения заметна, например, в стихах об этом продукте: у разных авторов ударение падает на разные слоги. Приведем пару примеров.
Стих-загадка от Яны Воронец (5):
Есть такой продукт молочный —
Он полезен очень-очень.
Чтобы вырасти ты смог,
Ешь питательный … (творОг)!
Стишок-потешка для самых маленьких от Кирилла Авдеенко (6):
ТвОрог-твОрог-творожок,
Ням-ням-ням — как вкусно!
ТвОрог-твОрог-творожок,
Белый, как капуста!
В ротик — ам! — и творожок
Как снежинка тает;
ТвОрог-твОрог — наш дружок!
Зубки укрепляет.
Склонение слова «творог» по падежам с ударением
Несмотря на то, что орфоэпические словари дают нам свободу в произношении этого слова, есть несколько правил, определяющих нормы его склонения. И основное из них — необходимость согласовывать падежные формы с тем вариантом постановки ударения, который выбран изначально.
— В русском языке оба варианта ударения — «твОрог» и «творОг» — являются правильными, — комментирует Елена Картушина, кандидат филологических наук, доцент, преподаватель русского языка как иностранного с 20-летним стажем. — Но они требуют строгого соблюдения правил согласования падежей. Когда говорящий выбирает вариант «твОрог», он должен помнить, что это ударение сохраняется во всех формах слова. Например, в родительном падеже будет «твОрога», в дательном — «твОрогу», в творительном — «твОрогом», а в предложном — «твОроге». Это правило касается всех падежей, и его соблюдение помогает избежать путаницы при общении.
При этом, утверждает эксперт, порой легче запомнить слова, чем заучивать правила постановки ударения. И это является важным аспектом, так как неправильное ударение может привести к недопониманию и к комическим ситуациям. В сети даже появилась серия мемов:
— Как правильно: «твОрог» или «творОг»?
— Ударение на О.
— Спасибо, выручил!
Мы собрали все варианты произношения в удобную таблицу, которая поможет не запутаться в выборе формы слова.
|Падеж
|Ударение в ед. ч.
|Ударение в мн. ч.
|Именительный
|творОг / твОрог
|творогИ / твОроги
|Родительный
|творогА / твОрога
|творогОв / твОрогов
|Дательный
|творогУ / твОрогу
|творогАм / твОрогам
|Винительный
|творОг / твОрог
|творогИ / твОроги
|Творительный
|творогОм / твОрогом
|творогАми / твОрогами
|Предложный
|творогЕ / твОроге
|творогАх / твОрогах
Куда в слове «творог» ставили ударение раньше
Снова вернемся к уже упомянутому словарю Даля и узнаем, на какой слог падало ударение в интересном нам слове в XIX веке. Итак, основной вариант, указанный Владимиром Ивановичем, — «творОг» с ударением на вторую букву О. Однако упоминается в словаре и диалект, характерный для Новгородской губернии: «твОрог». То есть уже в те времена на территории нашей страны можно было услышать оба варианта произношения, хотя второй и был характерен лишь для одного региона.
Другие слова, в которых часто ставят ударение неправильно
Многонациональность русского народа, конечно же, накладывает заметный отпечаток и на наш язык: некоторые слова, обязательно произносимые в одной области одним образом, в другой могут отличаться не только ударением, но и, например, твердостью или мягкостью согласных. И оба эти варианта будут закреплены в словарях, причем зачастую как абсолютно равноправные, а не диалектные. Но есть и термины, правила произношения которых едины для всех людей, говорящих на русском языке.
Давайте составим список из нескольких слов, в которых необходимо запомнить единственно верный вариант постановки ударения.
1. Торты. Пожалуй, одна из наиболее распространенных ошибок. Запомним раз и навсегда: правильно — «тОрты».
2. Квартал. Каким бы он ни был, уличным или бухгалтерским, верен лишь вариант «квартАл» с ударением на второй слог.
3. Компас. Бывалые моряки могут не согласиться, но в словарях зафиксирован лишь «кОмпас», никаких «компАсов».
4. Жалюзи. Благодаря своему французскому происхождению это слово произносится с ударением на последнюю букву: «жалюзИ».
5. Граффити. Помните эти порой очень красивые, а иногда неэстетичные рисунки на стенах? Правильно называть их «граффИти», а не «грАффити».
Список источников
1. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка.
2. Шанский Н. Этимологический онлайн-словарь русского языка.
3. Зарва М. Русское словесное ударение. 2001.
4. Каленчук М., Касаткин Л., Касаткина Р. Большой орфоэпический словарь русского языка. 2017.
Эксперт: Елена Картушина, кандидат филологических наук, доцент, преподаватель русского языка как иностранного с 20-летним стажем