Творение робота с ИИ продадут на аукционе примерно за $180 тыс

Робот по имени Аи-Да (Ai-Da), оснащенный искусственным интеллектом, создал абстрактный портрет Алана Тьюринга. Предполагается, что его продадут на аукционе Sotheby’s примерно за $180 тыс (~ 17,5 млн рублей).
Картина называется «ИИ Бог. Портрет Алана Тьюринга». Известно, что высокая цена обусловлена тем, что творение — «первое в истории произведение искусства, созданное человекоподобным роботом».
Это событие показано в фильме «Игра в имитацию» с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирой Найтли в главных ролях.
Робота Аи-Ду в 2019 году создала команда ученых из Оксфордского университета (Великобритания) под руководством Эйдана Меллера. Аи-Да является человекоподобным роботом-художником со встроенным искусственным интеллектом и имеет «женское» лицо.
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