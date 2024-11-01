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Творение робота с ИИ продадут на аукционе примерно за $180 тыс

Человекоподобный робот со встроенным искусственным интеллектом Аи-Да нарисовал абстрактный портрет Алана Тьюринга — математика, создавшего первый ИИ в истории. Картина называется «ИИ Бог».

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Робот по имени Аи-Да (Ai-Da), оснащенный искусственным интеллектом, создал абстрактный портрет Алана Тьюринга. Предполагается, что его продадут на аукционе Sotheby’s примерно за $180 тыс (~ 17,5 млн рублей).

Картина называется «ИИ Бог. Портрет Алана Тьюринга». Известно, что высокая цена обусловлена тем, что творение — «первое в истории произведение искусства, созданное человекоподобным роботом».

Алан Тьюринг — британский математик, который в 1948 году, первым в истории, создал искусственный интеллект — «разумную» абстрактную вычислительную машину.

Это событие показано в фильме «Игра в имитацию» с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирой Найтли в главных ролях.

Робота Аи-Ду в 2019 году создала команда ученых из Оксфордского университета (Великобритания) под руководством Эйдана Меллера. Аи-Да является человекоподобным роботом-художником со встроенным искусственным интеллектом и имеет «женское» лицо.

Ранее рассказывали, что хакеры взломали роботы-пылесосы в США. Они стали преследовать владельцев и выкрикивать ругательства.