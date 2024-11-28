Творение Бэнкси продадут вместе со зданием, на котором оно нарисовано

Одна из самых любимых работ Бэнкси «Хорошо висящий любовник» («Well Hung Lover») будет продана на аукционе вместе со зданием в Бристоле (Великобритания), на котором она нарисована. Продажей займется агентство недвижимости Hollis Morgan. Оно заключит новый договор аренды сроком на 250 лет, — пишет The Guardian.
На работе «Хорошо висящий любовник» изображен любовник, свисающий с подоконника, а также ищущий его ревнивый муж и женщина, которая стоит рядом, скрестив руки.
Известно, что творение появилось в 2006 году на стене клиники сексуального здоровья, хотя уличный художник, как уверяют, не знал наверняка, что это за здание. Вероятно, его привлекло то, что пятиэтажное здание в георгианском стиле внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО II степени, и находится оно недалеко Бристольского кафедрального собора и Бристольского университета (Великобритания).
Цокольный этаж используется как ночной клуб, но агент по недвижимости считает, что у подвала есть потенциал для переоборудования в студенческие апартаменты.
Сообщается, что после аукциона «покупатель должен будет принять ограничительные условия договора аренды, гарантирующие, что изображение не может быть вывезено из здания, однако продавец не будет требовать от покупателя прямого обязательства сохранять произведение искусства или страховать его до тех пор, пока оно будет оставаться видимым и в хорошем состоянии». Гипотетически, это означает, что новый владелец будет вправе закрасить одну из любимых работ Бэнкси.
Ранее рассказывали, что в Европе подделали более 2100 шедевров художников — Бэнкси, Пабло Пикассо, Энди Уорхола и Густава Климта.