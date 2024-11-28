Творение Бэнкси продадут вместе со зданием, на котором оно нарисовано

Сообщается, что после аукциона «покупатель должен будет принять ограничительные условия договора аренды, гарантирующие, что изображение не может быть вывезено из здания, однако продавец не будет требовать от покупателя прямого обязательства сохранять произведение искусства или страховать его до тех пор, пока оно будет оставаться видимым и в хорошем состоянии». Гипотетически, это означает, что новый владелец будет вправе закрасить одну из любимых работ Бэнкси.