Творческие занятия повышают уровень удовлетворенности жизнью

Они провели масштабное исследование, в котором изучили данные опроса «Taking Part». Анализ охватил более семи тысяч участников и позволил исследователям оценить влияние творчества в широком смысле, а не только отдельных его видов. Добровольцы описывали свой уровень счастья, тревожности и удовлетворенности жизнью. Также они наблюдали ощущение смысла жизни и частоту одиночества. 37% респондентов рассказали, что занимались рукоделием или рисовали в последние 12 месяцев.