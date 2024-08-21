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Творческие занятия повышают уровень удовлетворенности жизнью

Творчество меняет эмоциональное состояние людей.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: shutterstock

Творческие процессы влияют на уровень благополучия и счастья столь же значительно, как возраст и состояние здоровья. К такому выводу пришли ученые из Anglia Ruskin University.

Они провели масштабное исследование, в котором изучили данные опроса «Taking Part». Анализ охватил более семи тысяч участников и позволил исследователям оценить влияние творчества в широком смысле, а не только отдельных его видов. Добровольцы описывали свой уровень счастья, тревожности и удовлетворенности жизнью. Также они наблюдали ощущение смысла жизни и частоту одиночества. 37% респондентов рассказали, что занимались рукоделием или рисовали в последние 12 месяцев.

Оказалось, что люди, вовлеченные в творчество, чувствовали себя более счастливыми и довольными жизнью. Также они сильнее ощущали ее смысл.

При этом связи с уровнем одиночества выявлено не было. Вероятно, это объясняется особенностями некоторых видов рукоделия.

Ученые пришли к выводу, что расширение доступа к творческим занятиям может помочь улучшить психическое здоровье населения. Вместе с тем они подчеркнули, что их исследование носит корреляционный характер (то есть основано на статистической взаимосвязи). Для подтверждения причинно-следственной связи нужны дополнительные эксперименты.

Теперь нужны исследования, которые измерят изменения в уровне благополучия до и после длительных периодов творческой активности.

Заметим, у любителей рукоделия часто зажимаются мышцы надплечья. Расслабить их поможет специальное упражнение.