Творческие занятия повышают уровень удовлетворенности жизнью

Творческие процессы влияют на уровень благополучия и счастья столь же значительно, как возраст и состояние здоровья. К такому выводу пришли ученые из Anglia Ruskin University.
Они провели масштабное исследование, в котором изучили данные опроса «Taking Part». Анализ охватил более семи тысяч участников и позволил исследователям оценить влияние творчества в широком смысле, а не только отдельных его видов. Добровольцы описывали свой уровень счастья, тревожности и удовлетворенности жизнью. Также они наблюдали ощущение смысла жизни и частоту одиночества. 37% респондентов рассказали, что занимались рукоделием или рисовали в последние 12 месяцев.
При этом связи с уровнем одиночества выявлено не было. Вероятно, это объясняется особенностями некоторых видов рукоделия.
Ученые пришли к выводу, что расширение доступа к творческим занятиям может помочь улучшить психическое здоровье населения. Вместе с тем они подчеркнули, что их исследование носит корреляционный характер (то есть основано на статистической взаимосвязи). Для подтверждения причинно-следственной связи нужны дополнительные эксперименты.
Теперь нужны исследования, которые измерят изменения в уровне благополучия до и после длительных периодов творческой активности.
Заметим, у любителей рукоделия часто зажимаются мышцы надплечья. Расслабить их поможет специальное упражнение.