Тут живут клещи: почему возникает аллергия на пыль, как ее выявить и что с этим делать

Почему возникает аллергия на пыль
Как рассказала специалист, состав пыли уникален для каждого дома, но всегда включает множество потенциальных аллергенов.
— Наиболее частая причина аллергии на домашнюю пыль — микроскопические пылевые клещи. Эти крошечные организмы не видны невооруженным глазом, живут в наших домах, питаясь частицами отпавшего эпидермиса, — сообщила врач.
По словам аллерголога, такие клещи предпочитают теплую влажную среду, например матрасы и подушки.
— Аллергические реакции вызывает не только сам клещ, но и продукты его жизнедеятельности, — уточнила собеседница «ВМ».
Почему возникает аллергия на холод
Кроме того, в пыли часто встречаются:
- частички кожи животных;
- остатки нежелательных насекомых, таких как тараканы;
- волокна ковровых покрытий и одежды.
Симптомы аллергии на домашнюю пыль
Из-за микроскопического размера компоненты пыли легко попадают в дыхательные пути, вызывая в первую очередь респираторные симптомы, отметила специалист. Среди них:
- частое чихание;
- зуд носа и глаз;
- затрудненное носовое дыхание;
- выделения из носа;
- приступообразный кашель или удушье.
— Особенно по вечерам и ночью, так как максимальная концентрация клещей приходится на постельные принадлежности, — добавила педиатр.
По мнению врача, иногда аллергия на пыль может проявляться и на коже, однако такие случаи встречаются реже.
— Аллергия на пыль может беспокоить человека с раннего возраста, и нередко родители принимают ее симптомы за частые простуды. Ухудшение состояния обычно наблюдается с началом отопительного сезона, когда сухой воздух поднимает частицы пыли в воздух, а улучшение наступает летом, когда помещения чаще проветриваются, — пояснила специалист.
Подтверждение диагноза и лечение
Чтобы подтвердить аллергическую природу симптомов и определить аллерген, важно обратиться к аллергологу. Врач назначит ряд тестов, позволяющих выявить конкретный компонент пыли, вызывающий реакцию, заверила доктор:
— На основании результатов обследования подбирается лечение, которое может включать антигистаминные препараты, антилейкотриеновые средства или топические стероиды, направленные на облегчение симптомов.
Способы снижения аллергенов в доме
Полностью избавиться от домашней пыли невозможно, но соблюдение некоторых правил поможет значительно уменьшить ее количество и облегчить состояние, считает аллерголог:
- минимизируйте количество предметов, накапливающих пыль: по возможности откажитесь от ковров, тяжелых штор и мягких игрушек;
- регулярная влажная уборка помогает снизить количество аллергенов в доме;
- проветривание: свежий воздух уменьшает концентрацию пыли в помещении;
- воздухоочистители: специальные устройства очищают воздух от мельчайших частиц;
- контроль насекомых: помните, что тараканы и другие насекомые также могут быть источником аллергии;
- синтетические подушки и одеяла: стираемые при температуре не менее 60 градусов, такие изделия помогают снизить количество пылевых клещей в постели.
Следование этим рекомендациям позволит уменьшить проявления аллергии и улучшить качество жизни для тех, кто страдает от аллергии на домашнюю пыль, заключила врач.