Тут живут клещи: почему возникает аллергия на пыль, как ее выявить и что с этим делать

— Аллергия на пыль может беспокоить человека с раннего возраста, и нередко родители принимают ее симптомы за частые простуды. Ухудшение состояния обычно наблюдается с началом отопительного сезона, когда сухой воздух поднимает частицы пыли в воздух, а улучшение наступает летом, когда помещения чаще проветриваются, — пояснила специалист.