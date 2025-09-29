Туск заявил о начале в Европе «войны нового типа»

«Самая большая и важная задача для наших лидеров общественного мнения сегодня — заставить других людей… все западное, трансатлантическое сообщество, осознать: это война», — заявил Туск. Он добавил, что хоть эта война и кажется «странной», она, тем не менее, является фактом. «Мы этого не хотели, это иногда странно, война нового типа, но это все равно война», — подчеркнул польский премьер.