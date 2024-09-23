Туск объявил о борьбе с бобрами на фоне наводнения на юге Польши

«Вы не первые требуете быстрых перемен относительно присутствия бобров на дамбах. В 2010 году мы принимали [такие решения] — экологи были раздражены, но есть приоритеты. Иногда нужно выбирать между любовью к зверям и безопасностью городов, деревень, а также стабильностью дамб», — отметил Туск. Он подчеркнул, что нужно делать все возможное в рамках действующих законов, а также пообещал принять новые правовые документы при необходимости.