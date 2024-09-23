Туск объявил о борьбе с бобрами на фоне наводнения на юге Польши

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Польши рассмотрят несколько решений в правовом поле, которые позволили бы контролировать места обитания бобров, а также предотвращали бы ущерб от них для дамб. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на заседании кризисного штаба, его трансляция велась на YouTube-канале канцелярии председателя совмина.
«Вы не первые требуете быстрых перемен относительно присутствия бобров на дамбах. В 2010 году мы принимали [такие решения] — экологи были раздражены, но есть приоритеты. Иногда нужно выбирать между любовью к зверям и безопасностью городов, деревень, а также стабильностью дамб», — отметил Туск. Он подчеркнул, что нужно делать все возможное в рамках действующих законов, а также пообещал принять новые правовые документы при необходимости.
По мнению польских экспертов, проблемы ущерба для дамб от бобров можно решить, если строить такие сооружения дальше от рек, либо покрывать их металлической сеткой.
Масштабные наводнения произошли в Силезском, Нижнесилезском, Опольском, Любушском и Малопольском воеводствах на юге, юго-западе и западе Польши из-за резкого повышения уровня воды в реках после проливных дождей. Наводнения называют сильнейшими с 1997 года. По данным полиции, семь человек погибли. Помощь спасателям и пожарным оказывают 26 тыс. военных. В четырех воеводствах остаются закрытыми около четырехсот школ. В 28 районах Силезского, Нижнесилезского и Опольского воеводств объявлен режим стихийного бедствия.