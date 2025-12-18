Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туск и Макрон пожаловались на журналистов на саммите ЕС в Брюсселе

На саммите ЕС по поддержке Украины премьер Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон выразили недовольство поведением журналистов и расположением микрофонов.

Источник: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон пожаловались на поведение журналистов во время саммита Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.

Туск обратился к репортерам с просьбой «не нападать на него». Он также попросил не подносить микрофоны слишком близко.

Президент Франции, в свою очередь, отметил, что микрофоны журналистов были плохо закреплены и постоянно двигались, из-за чего он отвлекался и не мог сосредоточиться.

Инцидент произошел в ходе саммита ЕС, на котором обсуждалась поддержка Украины.

Ранее Дональд Туск заявил о наступлении некого «перелома» в обсуждении вопроса экспроприации российских активов на саммите Евросоюза в Брюсселе.