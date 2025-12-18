Туск и Макрон пожаловались на журналистов на саммите ЕС в Брюсселе

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон пожаловались на поведение журналистов во время саммита Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.
Туск обратился к репортерам с просьбой «не нападать на него». Он также попросил не подносить микрофоны слишком близко.
Президент Франции, в свою очередь, отметил, что микрофоны журналистов были плохо закреплены и постоянно двигались, из-за чего он отвлекался и не мог сосредоточиться.
Инцидент произошел в ходе саммита ЕС, на котором обсуждалась поддержка Украины.
Ранее Дональд Туск заявил о наступлении некого «перелома» в обсуждении вопроса экспроприации российских активов на саммите Евросоюза в Брюсселе.