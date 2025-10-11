«Туск — агент Германии»: поляки вышли на улицы, требуя перемен

В Варшаве на главной площади прошла большая демонстрация против миграционной политики и премьер-министра Дональда Туска. Несколько тысяч человек, в основном сторонники партии «Право и справедливость», собрались, чтобы показать свое недовольство. Среди них были известные политики Ярослав Качиньский, Матеуш Моравецкий и Беата Шидло. Об этом сообщает РИА Новости.
«Не дайте себя обмануть. Их пакт приведет к тому, что наша спокойная жизнь кончится. И не будет видать конца ситуации, когда просто выйти на улицы будет проблемой», — говорит Качиньский.
Участники держали плакаты с разными лозунгами. На них было написано: «Это Польша, а не Брюссель», «Мы не рады Мохаммаду» и «Туск — агент Германии». Качиньский сказал, что если Польша выполнит требования Евросоюза по приему мигрантов, то на улицах станет больше преступлений.
Правительственные политики, в свою очередь, считают, что партия «Право и справедливость» притягивает в страну много нелегальных мигрантов, а глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Польша уже уменьшила на 50% количество виз для людей из Африки и Азии.
Ранее KP.RU сообщил, что летом 2025 года в Польше прошли протесты из-за выставки, на которой организаторы пытались оправдать служивших гитлеровским нацистам поляков.