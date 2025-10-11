«Туск — агент Германии»: поляки вышли на улицы, требуя перемен

В Варшаве на главной площади прошла большая демонстрация против миграционной политики и премьер-министра Дональда Туска. Несколько тысяч человек, в основном сторонники партии «Право и справедливость», собрались, чтобы показать свое недовольство. Среди них были известные политики Ярослав Качиньский, Матеуш Моравецкий и Беата Шидло. Об этом сообщает РИА Новости.