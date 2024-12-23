Тушу мамонта уникальной сохранности обнаружили в Якутии

«При вытаивании он разделился на две части, то есть, сперва вытаяла передняя часть, и под тяжестью своей она провалилась. Задние конечности, тазовая часть находились ещё в мерзлоте. И вот местные жители, соорудив из подручных средств носилки, подняли на поверхность находку, поместили в ледник, сообщили нам, и мы уже начали вести с ними переговоры, чтобы получить ее на исследование», — рассказал ученый.