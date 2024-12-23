Тушу мамонта уникальной сохранности обнаружили в Якутии

Ректор вуза Анатолий Николаев и Чепрасов в понедельник презентовали уникальную находку.
«На сегодняшний момент, можно сказать, что это одна из лучших когда-либо найденных в мире находок туши мамонта… Всего в мире ранее было найдено шесть останков мамонтов, из них пять в России», — отметил Чепрасов.
По его словам, заднюю и переднюю части одного мамонтенка обнаружили местные жители в июне этого года в местности Батагайка Верхоянского района.
«При вытаивании он разделился на две части, то есть, сперва вытаяла передняя часть, и под тяжестью своей она провалилась. Задние конечности, тазовая часть находились ещё в мерзлоте. И вот местные жители, соорудив из подручных средств носилки, подняли на поверхность находку, поместили в ледник, сообщили нам, и мы уже начали вести с ними переговоры, чтобы получить ее на исследование», — рассказал ученый.
В октябре тушу доставили в Якутск. В лаборатории СВФУ начаты предварительные генетические исследования.
Высота мамонтенка в холке составляет 120 сантиметров, длина — менее 2 метров. Ученые определили, что это самка возрастом около года.
По информации ректора СВФУ, мамонтенка назвали Яной в честь реки Яна в Верхоянском районе Якутии.