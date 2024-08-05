Турция в сентябре в 2024 году: зачем ехать под закрытие летнего сезона

Идеальное время для отдыха — осень, когда по-настоящему идет бархатный сезон. Туристов значительно меньше, чем в летние месяцы, а вода очень теплая. Турция в сентябре 2024 года вновь готова принять путешественников со всего мира. Рассказываем, какой курорт вам подойдет и чем заняться, чтобы не скучать у бассейна в отеле.
Погода в Турции в сентябре: температура воздуха и воды
В первый осенний месяц вы сполна насладитесь теплым морем и погодой: температура воздуха комфортная и теплая, а показатели воды, по сравнению с августом, остаются почти неизменными. Собрали таблицу средних температур на популярных курортах Турции.
|Название курорта
|Температура воздуха
|Температура воды
|Аланья
|+29 °C
|+28,6 °C
|Анталья
|+30 °C
|+28 °C
|Стамбул
|+25,6 °C
|+23 °C
|Белек
|+31,3 °C
|+28,5 °C
|Кемер
|+26,4 °C
|+28,3 °C
|Сиде
|+30,8 °C
|+28,5 °C
|Мармарис
|+30,3 °C
|+26,4 °C
|Даламан
|+30 °C
|+27 °C
|Фетхие
|+31,5 °C
|+27,4 °C
|Бодрум
|+28,8 °C
|+25,2 °C
|Кушадасы
|+30 °C
|+24 °C
Можно ли купаться в Турции в сентябре
Купаться в сентябре можно. Даже для маленьких детей температура воды остается комфортной, и любые погружения в море не сопровождаются мурашками. Пляжи не переполнены, а к концу месяца цены на услуги снижаются. Медуз у берегов Турции в сентябре обычно нет.
Где теплее всего в Турции в сентябре
Турцию омывают четыре моря: Черное, Мраморное, Эгейское и Средиземное. Все основные курорты располагаются на побережьях последних двух, а осенью теплее всего на Средиземном.
Эгейское море — тоже популярное направление в сентябре, однако здесь холоднее на несколько градусов. Для пляжного отдыха можно выбрать курорты южного побережья: Анталью, Сиде и Аланью. В этих районах температура воздуха днем достигает +30 °C, а вода в море остается комфортной для купания.
Развлечения для взрослых и детей в Турции в сентябре
Отдых не ограничивается пляжными развлечениями. Курорты предлагают сотни экскурсий и вариантов активного отдыха для взрослых и детей. Во многих отелях есть развлекательные программы для всех возрастов, а также бассейны, клубы и даже аквапарки. Ниже рассказываем, чем заняться в отпуске.
1. Турецкие праздники и фестивали
В сентябре в стране нет государственных праздников, но развлекательная афиша обширна. Например, в Манисе пройдет фестиваль винограда — гостям мероприятия предлагают оценить урожай на вкус, а также посоревноваться за званием самого сильного и быстрого садовода. Участникам забега в 500 м нужно преодолеть дистанцию с двумя пятидесятикилограммовыми корзинами ягоды.
В середине — конце сентября отправляйтесь на праздник арбузов в Диярбакыре, с песнями, плясками и ярмаркой. Для любителей музыки в Аланье во второй половине месяца проходит международный джазовый фестиваль.
2. Пляжный отдых
Как правило, на турецких курортах все благоустроено: чистый берег, есть вся необходимая инфраструктура, в том числе шезлонги и зонтики от солнца. Работают спасатели. Практически все пляжи принадлежат отелям, но вход на них бесплатный. Заплатить придется за дополнительные услуги. Среди прочих активностей на берегу часто предлагают совершить прогулку на яхте, записаться на урок по серфингу или покататься на водных лыжах.
Многие отдыхающие выбирают Анталью за песчаные пляжи. Сентябрь становится идеальным временем для поездки на этот курорт, поскольку туристический поток заметно снижается. Семьи с детьми выбирают широкие пляжи в районе Лары.
Рекомендуем также взглянуть на Кемер: пляжи галечные, вода прозрачная, дно пологое, а море мелкое. Отличный выбор для пар с малышами. Часто встречаются детские площадки на берегу. Для семейного отпуска также подойдет Белек: глубина моря нарастает медленно, а волн практически нет.
Для любителей ночной пляжной жизни подходят курортные города Бодрум, Кемер, Мармарис и Аланья. Множество развлекательных заведений вдоль береговой линии работают всю ночь.
3. Экскурсии
В сентябре спадает изнуряющая жара, поэтому пляжный отдых можно заменить изучением окрестностей. В Турции есть много исторических достопримечательностей и уникальных мест, которые стоит посетить, например города Эфес, Памуккале или Стамбул. Каньоны, водопады, памятники архитектуры — предложений действительно много. Экскурсии бывают разных форматов: от пеших прогулок до рафтинга по горным рекам.
Советуем обратить внимание на авторские экскурсии. Это может быть яхт-тур по побережью в формате вечеринки или же недельная поездка на авто по самым известным локациям. Одно из впечатляющих направлений — поездка из Анкары через Каппадокию и Памуккале в Стамбул. Маршрут зависит от гида и выбранного тура — отправляйтесь смотреть на закат на квадроциклах или же проведите время в замке, расположенном в скале.
4. Дайвинг
Считается в сентябре одним из лучших. Штиль на море позволяет комфортно погружаться под воду. Туроператоры предлагают десятки вариантов подводных экскурсий, а самые интересные места находятся в Бодруме. Обучение стоит недорого, часто встречаются русскоговорящие инструкторы. Помимо морских обитателей и рифов, изучите останки затонувших кораблей и подводные пещеры.
Цены на отдых в Турции в сентябре
Туристический пик позади, поэтому цены в первый осенний месяц ощутимо ниже, чем в летний сезон. Ниже средняя стоимость на основные категории трат для отдыха в Турции. Данные актуальны на момент публикации статьи.
|Перелет
|От 32 073 руб. из Москвы в Стамбул и обратно
|Трансфер
|От 2500 руб. в одну сторону
|Проживание
|От 2200 руб. за отель от 3 звезд на 1 гостя в сутки
|Питание
|В среднем от 1500 руб. за 3 приема пищи
|Развлечения
|В среднем от 2000—3000 руб. на одного человека в день
Отзывы туристов об отдыхе в Турции в сентябре
Перед покупкой путевки почитайте впечатления других путешественников, с их помощью вам удастся избежать ошибок, взять на заметку пару лайфхаков и понять, подходит ли вам направление. Мнения других туристов можете найти на тематических сайтах или в чатах. Ниже приводим несколько из них.
Одна из путешественниц поделилась впечатлениями после поездки в поселок Олюдениз, расположенный в бухте с бирюзовой водой близ города Фетхие. Она советует к посещению каньон Саклыкент, а также рекомендует приобрести тур по островам.
Другая девушка на одном из сайтов с отзывами рассказывает про поездку в Кемер.
Еще один мужчина обратил внимание на важность выбора отеля. Пять звезд — не всегда хорошо.
Плюсы и минусы отдыха в Турции в сентябре
Первый осенний месяц — один из самых популярных для отдыха в Турции. Каждый год тысячи туристов выбирают курорты этой страны. Собрали несколько причин за и против отпуска в сентябре.
Плюсы:
- подходит для семей с детьми и людям, которым тяжело переносить летнюю жару;
- море по температуре не отличается от показателей летнего сезона;
- меньше туристов, чем летом;
- продолжают работать аквапарки и прочие развлекательные места для детей;
- в конце осени начинаются крупные распродажи на летние коллекции различных брендов;
- комфортная погода для экскурсий по стране;
- ближе к концу сентября цены на путевки становятся ниже.
Минусы:
- вероятность дождей;
- закрытие или переход на сокращенный режим работы части заведений из-за приближающегося завершения летнего сезона;
- некоторые экскурсии могут быть недоступны из-за сезонности.
Подводя итоги, рекомендуем всерьез рассмотреть возможность отправиться на турецкие курорты именно в сентябре. Идея провести отпуск в бархатный сезон в Турции имеет определенно больше преимуществ, чем недостатков. Так у вас получится сэкономить на путевке, не стоять в длинных очередях в раздевалки на пляжах, а также окунуться в местную культуру и традиции.