Турция в сентябре в 2024 году: зачем ехать под закрытие летнего сезона

Советуем обратить внимание на авторские экскурсии. Это может быть яхт-тур по побережью в формате вечеринки или же недельная поездка на авто по самым известным локациям. Одно из впечатляющих направлений — поездка из Анкары через Каппадокию и Памуккале в Стамбул. Маршрут зависит от гида и выбранного тура — отправляйтесь смотреть на закат на квадроциклах или же проведите время в замке, расположенном в скале.