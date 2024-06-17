Турция в июле в 2024 году: комфортный отдых без дождей на солнечных берегах Антальи, Бодрума, Мармариса и других курортов

Пляж Капуташ, расположенный между городами Каш и Калкан, настолько любим местными жителями и туристами, что его фотографии встречаются почти во всех пабликах о путешествии по средиземноморскому побережью. Он известен поразительными оттенками синего и зеленоватого цветов воды, а скалы, которыми он окружен, придают ему особое очарование и уединенность. Дойти до Капуташа нужно по ступенькам, проложенным в склоне. Спуск и подъем могут быть достаточно трудными для семей с детьми и людям с ограниченными возможностями. Но само посещение данной локации и ее колорит определенно заслуживают внимания.