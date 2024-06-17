Турция в июле в 2024 году: комфортный отдых без дождей на солнечных берегах Антальи, Бодрума, Мармариса и других курортов

Путешественники посещают Турцию почти круглогодично, но традиционно самым «горячим» месяцем считается июль. Теплое море, колоритные пляжи, древняя античная культура и сладкие фрукты — все это предлагает Турция в июле 2024 года. Рассказываем, где приятнее всего провести время, какой из курортов подходит для отдыха с детьми и во сколько обойдется летом отдых на побережье.
Погода в Турции в июле: температура воздуха и воды
Отдых в Турции в июле имеет множество преимуществ. Прежде всего это отличная погода: температура воздуха колеблется в пределах +29…+37 °C, а море теплое и идеально подходит для купания, к тому же почти не бывает осадков и сильных морских течений.
|Название курорта
|Температура воздуха
|Температура воды
|Аланья
|+30...+35 °C
|+27...+29 °C
|Кемер
|+31...+36 °C
|+25...+28 °C
|Анталья
|+32...+37 °C
|+28...+29 °C
|Сиде
|+30...+35 °C
|+26...+28 °C
|Фетхие
|+29...+34 °C
|+27...+29 °C
|Бодрум
|+30...+35 °C
|+25...+30 °C
|Белек
|+32...+36 °C
|+27...+28°C
|Кушадасы
|+30...+35 °C
|+24...+26 °C
|Измир
|+33...+37 °C
|+26...+30 °C
Можно ли купаться в Турции в июле
Купаться в Турции в июле очень приятно. Температура воды в Средиземном и Эгейском морях в это время года обычно колеблется между +24 °C и +28 °C, что делает ее комфортной и безопасной для здоровья. Наиболее популярные курорты для отдыха — Анталья, Олюдениз, Сиде и Кемер на средиземноморском побережье. Здесь вода, как правило, самая теплая и условия для купания наилучшие. Эти пляжи славятся своим чистым песком и отличной инфраструктурой. Они неоднократно занимали призовые места в борьбе за «Голубой флаг».
На эгейском побережье также много отличных мест для купания. К числу самых известных относят Бодрум, Мармарис и Чешме. Вода здесь чуть прохладнее, чем в Средиземном море, но все равно достаточно теплая и впечатляет своей голубизной.
Где теплее всего в Турции в июле
Если вы ищете максимально расслабляющий отдых в Турции в июле, то предпочтительнее выбирать курорты на побережье Средиземного моря. К примеру, Кемер окружен горами и лесами — это создает особый микроклимат. Даже в самые горячие дни лета воздух там достаточно прозрачный и температура подходит для прогулок.
Голубая лагуна Олюдениза скрыта не только от глаз большого количества туристов, но и от палящего солнца. Любителям солнечных ванн будет особенно приятно понежиться в одной из самых комфортных и чистых локаций Турции. Дождей и сильных ветров в середине лета практически нет. Июльский отдых на побережье Антальи, в прибрежных районах Капуташ и Чиралы, запомнится не только безупречным песком и приятной погодой, но и концептом сохранения естественной природы.
Всего в часе езды от шумного Мармариса — пляж Изтузу, который облюбовали не только местные жители, но и черепахи! Некоторые его участки закрыты для посещения с мая по октябрь, но в июле места позагорать точно хватит всем желающим.
Развлечения для взрослых и детей в Турции в июле
Турция во второй летний месяц предлагает множество разнообразных развлечений для взрослых и детей. Независимо от ваших предпочтений здесь найдется интересное для каждого. Для любителей активного отдыха доступны водные виды спорта: парасейлинг, катание на водных лыжах, сноркелинг и дайвинг. Различные отели предлагают спа-услуги, включающие турецкие бани (хаммам), массажи и оздоровительные процедуры. А для отдыхающих с детьми организованы игровые зоны, надувные аттракционы, волейбольные площадки и бассейны с мелким дном.
Турецкие праздники и фестивали
Лето — это время для множества интересных праздников и фестивалей в Турции. Эти мероприятия предоставляют прекрасную возможность погрузиться в турецкую культуру, традиции и развлечения. В июле в городе Чанаккале у побережья пролива Дарданеллы состоятся сразу два события: Международный фестиваль народных песен и танца (International TROYA Folk Dance and Music Festival) с 1 по 5 июля и VII Международный танцевальный фестиваль с 4 по 8 июля. Они проводятся на живописных площадках, а участники представляют традиционные танцы, музыку и костюмы, что создает уникальную атмосферу и знакомит зрителей с богатым наследием разных народов.
Пляжный отдых
Анталья — одно из самых популярных мест для отдыха в Турции. К примеру, пляж Клеопатры смело можно назвать одним из самых красивых мест этого региона. Его замечательная особенность — уникальный песок, который состоит из очень мелких и круглых зерен, благодаря чему он невероятно мягкий на ощупь. Кроме того, он имеет золотистый цвет и считается одним из самых чистых в мире. Легенда гласит, это был подарок египетской царице Клеопатре от римского полководца Марка Антония.
Пляж Капуташ, расположенный между городами Каш и Калкан, настолько любим местными жителями и туристами, что его фотографии встречаются почти во всех пабликах о путешествии по средиземноморскому побережью. Он известен поразительными оттенками синего и зеленоватого цветов воды, а скалы, которыми он окружен, придают ему особое очарование и уединенность. Дойти до Капуташа нужно по ступенькам, проложенным в склоне. Спуск и подъем могут быть достаточно трудными для семей с детьми и людям с ограниченными возможностями. Но само посещение данной локации и ее колорит определенно заслуживают внимания.
Для семейного отдыха отлично подойдет городской пляж Лара: добраться до него быстро и просто. Из центра Антальи можно доехать на трамвае, автобусе или такси. Живущим в центре города проще даже дойти пешком. Вода очень чистая, теплая и без высоких волн. На больших расстояниях вход в воду неглубокий. Также имеется приморская набережная с общественной площадкой для гриля, раздевалками и другими удобствами.
Экскурсии
В июле, несмотря на жаркую погоду, можно найти множество увлекательных туров, которые позволят лучше узнать культуру и историю Турции. Желательно быть хорошо подготовленным и не забывать брать с собой воду и солнцезащитные средства.
Стоит взять однодневную экскурсию по Стамбулу и своими глазами увидеть величие Айя-Софии и Голубой мечети, побродить по улочкам вокруг великолепного дворца Топкапы, полюбоваться Босфором в лучах послеобеденного золотого заката и, конечно, отведать дары местной уличной кухни.
Если душа требует приключений, то однозначно нужно отправляться в Каппадокию, которая знаменита своими уникальными ландшафтами и настоящими городами внутри скал. Полет на воздушном шаре — туристическое впечатление, которое останется в памяти на долгие годы.
Подземные города Деринкую и Каймаклы, вырезанные в мягкой вулканической породе, использовались как укрытия во времена набегов. Экскурсии по этим лабиринтам впечатляют своей сложностью. Активность особенно понравится любителям истории и будет способна увлечь детей на несколько часов исследований местности.
Удивительный Памуккале, или «Хлопковый замок», славится своими белоснежными террасами из известняка, образованными горячими минеральными источниками. Купание в термальных водах здесь — это незабываемый опыт приобретения красоты и здоровья.
Дайвинг
Особенно приятно изучать подводный мир у берегов Мармариса. Там отличные условия для погружения и разнообразная фауна из разноцветных рыб, морских звезд и других обитателей моря. Кроме этого, есть шанс своими глазами увидеть затонувший корабль «Baca», одну из самых популярных дайвинг-локаций в Мармарисе. Взяв на прокат лодку, можно добраться до района Кекова вблизи Каша и исследовать под водой руины античного города, который затонул из-за землетрясения в II веке до нашей эры. Важно всегда следовать инструкциям и соблюдать правила безопасности. Проверяйте погодные условия и подводные течения перед погружением.
Парапланинг
Парапланеризм — первое, что приходит на ум при мысли об Олюденизе. «Мне никогда не забыть свой первый полет над ликийским побережьем. Чувство свободного полета над бухтой золотистого пляжа не сравнимо ни с чем», — поделился своими впечатлениями автор статьи. Олюдениз подходит как для опытных парапланеристов, так и для новичков. Большинство компаний предлагают тандемные полеты с опытными инструкторами. В июле, благодаря стабильной и теплой погоде, условия особенно благоприятны.
Прогулка по Ликийской тропе
Ликийская тропа (Lycian Way) — один из самых популярных пеших туристических маршрутов в Турции протяженностью около 540 км: он пролегает вдоль побережья Средиземного моря. Маршрут начинается в Фетхие и заканчивается в Анталье, проходя через историческую область Ликия. Полный маршрут занимает примерно 29—30 дней, но пройти пешком можно только часть, захватив небольшой участок дороги. Тропа проходит вдоль береговой линии, открывая виды на лазурные воды, живописные бухты и скалистые утесы. Туристов впечатляют горные пейзажи с лесами, долинами и панорамными видами. По пути встречаются развалины городов, таких как Патара, Олимпос, Мира и Ксантос, где можно увидеть античные театры, саркофаги и другие архитектурные сооружения.
«Во время своего похода мне удалось познакомиться с местной культурой и бытом. Я посетила небольшие деревни, пообщалась с гостеприимными жителями и попробовала местные овощи и фрукты», — вспоминает автор статьи.
Выбирая июль для путешествия по Ликийской тропе, лучше отдать предпочтение прогулке через ароматные сосновые леса, в которых присутствует приятная прохлада и тень в жаркие дни. Разнообразные маршруты для пеших прогулок, от легких до более сложных, обеспечат физическую активность и удовольствие от путешествия.
Цены на отдых в Турции в июле
В этом году они варьируются в зависимости от курорта, типа размещения, выбранных развлечений и других факторов. Ниже приведены ориентировочные цены на различные аспекты отдыха. Они примерные и актуальны на момент написания статьи.
|Перелет
|От 25 000 руб.
|Трансфер
|От 2000 руб. (из аэропорта в отель и обратно)
|Проживание
|От 40 000 до 100 000 руб. за 7 ночей в трех- или пятизвездочном отеле
|Питание
|От 10 000 руб. на одного человека за неделю
|Развлечения
Отзывы туристов об отдыхе в Турции в июле
Это одна из немногих стран, которая способна угодить как туристу с довольно скромным бюджетом, так и тем, кто может позволить себе отдых класса люкс. В Турции можно провести активный отпуск, наполненный различными активностями и экскурсиями. Ровно так же можно со всеми удобствами и комфортом пролежать на пляже с книгой. О гостеприимстве местных жителей известно каждому туристу.
Плюсы и минусы отдыха в Турции в июле
Подведем итоги. Отдых в Турции в июле — это уникальная возможность насладиться летними теплыми днями на фоне великолепных пейзажей Средиземного, Эгейского и других морей. Чтобы отпуск оказался максимально приятным, важно заранее зарезервировать жилье и быть готовым к большому скоплению туристов. Как и любая локация для отдыха, Турция во второй летний месяц имеет свои преимущества и недостатки. Планирование поездки в пик сезона требует внимательного подхода, важно учесть все за и против.
Плюсы
1. Июль — месяц-рекордсмен по количеству солнечных дней в Турции, а значит, идеально подходит для отдыха.
2. Теплое море: средняя температура воды составляет около +25…+28 °C, что делает купание очень комфортным.
3. В июле можно выбрать место отдыха на любой вкус — от шумных и оживленных (Анталья, Бодрум, Мармарис) до более спокойных и уединенных (Каш, Олюдениз).
4. Турецкая кухня славится своими вкусными и разнообразными блюдами, а в летние месяцы фрукты особенно сладкие и спелые.
Минусы
1. В июле температура воздуха может достигать +35…+40 °C, особенно в полуденные часы. Необходимо использовать стойкие солнцезащитные средства и пить много воды, чтобы избежать солнечных ожогов и обезвоживания. Кому-то такие температуры могут оказаться слишком некомфортными.
2. Лето — апогей туристического сезона, поэтому популярные курорты и достопримечательности могут быть переполнены, и туристу придется прождать не один час, желая попасть в нужное место.
3. Цены на проживание, авиабилеты и экскурсии в июле обычно выше, чем к концу августа или в сентябре. Из-за высокого спроса на отели и туры все услуги необходимо бронировать заранее.
4. Возможны проблемы с сервисом: из-за большого наплыва туристов службы могут быть перегружены, что, в свою очередь, влияет на качество обслуживания.
Автор: Анна Грекова