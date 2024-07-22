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Турция в августе в 2024 году: почему ее стоит посетить в пик туристического сезона

Все, что нужно знать об отдыхе в Турции в августе 2024 года: погода, температура воды в море, цены на туры, отзывы туристов. Рассказываем, будет ли тепло в начале и конце августа в Турции и стоит ли ехать на курорт в это время года.

Девушка приехала на отдых в Турцию в августе.
Источник: Shutterstock

Жаркое солнце, теплое море и разнообразие курортов делают этот регион востребованным среди любителей пляжного отдыха. Турция в августе 2024 года отлично подойдет для активного времяпрепровождения и погружения в культуру региона.

Погода в Турции в августе: температура воздуха и воды

Перед тем как выбрать турецкий курорт, определитесь, чего вы хотите больше. И в каком составе отправляетесь в отпуск. Так, Анталья предлагает прекрасный пляжный отдых и экскурсии по культурным достопримечательностям. Белек известен как самый зеленый курорт, а Бодрум и Мармарис подойдут для любителей ночной жизни.

При этом учитывайте, что в Турции четыре моря: Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, но все курорты в основном располагаются на эгейском и средиземноморском побережьях. Выбирайте, где для вас и вашей компании будет комфортнее. Ниже приводим таблицу со средними температурными показателями воздуха и воды в некоторых курортных городах в августе 2024 года.

Название курорта
Температура воздуха
Температура воды
Аланья
+33 °C
+29 °C
Анталья
+33 °C
+29 °C
Стамбул 
+30 °C
+24 °C
Белек
+34 °C
+29 °C
Кемер
+31 °C
+29 °C
Сиде 
+33 °C
+29 °C
Мармарис
+33 °C
+27 °C
Даламан
+32 °C
+28 °C
Фетхие
+33 °C
+28 °C
Бодрум 
+31 °C
+26 °C
Кушадасы 
+34 °C
+25 °C

Можно ли купаться в Турции в августе

В августе можно купаться на всех побережьях Турции. Теплее всего на Средиземном море, температура воды достигает +28…+30 °C. Август — один из самых знойных месяцев, рекомендуем не пренебрегать специальными кремами с SPF и загорать в утреннее и вечернее время.

Медузы встречаются во всех морях, омывающих страну. Обычно пик их нахождения приходится на конец июля — начало августа. Место их обитания и время появления меняется каждый год, при необходимости уточняйте в тематических чатах или следите за новостями туроператоров.

Вид с высоты птичьего полета на остров Гуверчинада в августе.
Источник: Shutterstock

Где теплее всего в Турции в августе

В августе на всей территории Турции без преувеличения жарко. Зной переносится легче благодаря морскому бризу. Детям и людям, которые плохо себя чувствуют при высоких температурах воздуха, зачастую тяжело адаптироваться к таким погодным условиям. Поэтому, если вы планируете поездку с ребенком, лучше выбрать курорты Эгейского моря — здесь немного суше и прохладнее, чем на берегу Средиземного моря, и вода уже успевает прогреться.

Идеальным вариантом будет отель с зелеными насаждениями и уютной тенистой территорией. С детьми постарше смело отправляйтесь в Мармарис или Бодрум — курорты с европейским уклоном. В Белеке есть отличные отели для семейного отдыха, где детям всех возрастов будет комфортно.

Развлечения для взрослых и детей в Турции в августе

В третий месяц лета для взрослых и детей доступны разнообразные развлечения. Рассказываем про самые распространенные из них.

Турецкие праздники и фестивали

В августе проходит несколько интересных фестивалей, которые могут привлечь внимание туристов. Посетите ночные концерты в крепости Румелихисар в Стамбуле, там можно послушать выступления разных исполнителей. В первые дни августа проводятся Международные дни черноморской культуры. Мероприятия проходят на побережье Коньяалты, в одной из провинций Антальи. На фестиваль съезжаются представители стран Черноморского региона.

В августе в Турции отмечают один государственный праздник — День победы. Мероприятие ежегодно проводится 30 августа. Этот день посвящен победе в битве при Думлупинаре в 1922 году, завершившей войну с Грецией за независимость Турции. Основные празднования проходят в Анкаре — здесь президент Турции возлагает венки и произносит речь. В крупных городах проходят парады.

Пляжный отдых

Люди на пляжном отдыхе в Турции в августе.
Источник: Shutterstock

Турция предлагает множество пляжей с различными покрытиями (песчаные и галечные) и необходимой инфраструктурой. Кроме купания и отдыха на лежаке, вы можете отправиться в прогулку на яхте или посидеть в кафе с видом на море. Возможных активностей много: прогулка на каяках, водные лыжи, серфинг, виндсерфинг. Спектр услуг зависит от выбранного места.

Экскурсии

Посетите исторический центр Стамбула, древний город Эфес, мавзолей Ататюрка и другие интересные места. Для детей будут особенно незабываемы аквапарки, океанариумы, динопарки.

Экскурсия в библиотеку Цельса в Эфесе, Турция в августе.
Источник: Shutterstock



Популярны полеты на воздушных шарах в Каппадокии, это отличная возможность полюбоваться захватывающими видами. Для любителей активного отдыха подойдет сафари на джипах или полет на параплане — экскурсий на турецких курортах очень много. Попробуйте авторские туры от русскоязычных гидов, например отправляйтесь в поездку по историческим местам, круиз по островам или рыбалку на катере.

Дайвинг

Дайвер в Турции в августе.
Источник: Shutterstock

В Турции есть множество мест для дайвинга. Наиболее популярные направления и особенности локаций:

  • остров Кекова в Средиземном море — затонувшие древние города и дома;
  • Галлиполи на севере Эгейского моря — затонувшие корабли времен Первой мировой войны, включая британский грузовой корабль «Лунди»;
  • полуостров Чешме на западе Турции — прозрачная вода и обилие морских жителей;
  • Кушадасы и Дидим — затонувший самолет Airbus A300;
  • Бодрум — затонувшие корабли и самолеты;
  • Фетхие — кораллы, губки, известные подводные пещеры — Secret Garden и Пещера Аладдина;
  • Каш и Калкан — рифы и подводные каньоны.

Цены на отдых в Турции в августе

Для вашего удобства составили таблицу со средними ценами на отдых в Турции. Данные действительны на момент публикации статьи.

Перелет
От 32 552 руб. туда-обратно из Москвы
Трансфер
От 3000 руб. в одну сторону
Проживание
От 2500 руб. за отель от трех звезд на одного гостя
Питание
В среднем от 1500 руб. за три приема пищи
Развлечения
В среднем от 2000—3000 руб. на одного в день

Отзывы туристов об отдыхе в Турции в августе

Перед поездкой советуем посмотреть отзывы других туристов на тематических сайтах, форумах с отзывами. Так вы узнаете много лайфхаков и актуальные цены, сможете сориентироваться, какой курорт подойдет вам больше.

Отзыв
Источник: irecommend.ru

Еще один отзыв про поездку в Анталью:

Отзыв.
Источник: irecommend.ru

Плюсы и минусы отдыха в Турции в августе

Отдых в Турции, как и в любой другой стране, имеет ряд плюсов и минусов. Ниже рассказываем про основные из них.

Плюсы:

  • в августе чаще встречаются предложения о покупке путевки из Москвы в Турцию по системе «все включено»;
  • теплая погода и прогретое море — идеальные условия для пляжного отдыха;
  • разнообразие курортов на любой запрос;
  • свежие сезонные фрукты и овощи;
  • развитая туристическая инфраструктура.

Минусы:

  • погодные условия могут оказаться некомфортными для маленьких детей, гипертоников или людей с заболеваниями органов дыхания;
  • пик туристического сезона — толпы туристов, переполненные пляжи и высокий спрос на лежаки (в начале августа путешественников обычно больше, чем во второй половине месяца);
  • повышенные цены на проживание и питание в туристических зонах.

Август — время, когда многие люди выбирают Турцию в качестве места отдыха. Одно из главных преимуществ отпуска на турецких курортах — теплая погода, которая особенно привлекает любителей пляжного отдыха.

Страна предлагает широкий спектр активностей, начиная от водных видов спорта, заканчивая экскурсионными турами к историческим достопримечательностям и природным паркам. Если вас не смущают зной и толпы туристов, смело выбирайте курорт по вкусу и отправляйтесь в Турцию.

Автор: Анастасия Шеметова