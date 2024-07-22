Турция в августе в 2024 году: почему ее стоит посетить в пик туристического сезона

Жаркое солнце, теплое море и разнообразие курортов делают этот регион востребованным среди любителей пляжного отдыха. Турция в августе 2024 года отлично подойдет для активного времяпрепровождения и погружения в культуру региона.
Погода в Турции в августе: температура воздуха и воды
Перед тем как выбрать турецкий курорт, определитесь, чего вы хотите больше. И в каком составе отправляетесь в отпуск. Так, Анталья предлагает прекрасный пляжный отдых и экскурсии по культурным достопримечательностям. Белек известен как самый зеленый курорт, а Бодрум и Мармарис подойдут для любителей ночной жизни.
При этом учитывайте, что в Турции четыре моря: Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, но все курорты в основном располагаются на эгейском и средиземноморском побережьях. Выбирайте, где для вас и вашей компании будет комфортнее. Ниже приводим таблицу со средними температурными показателями воздуха и воды в некоторых курортных городах в августе 2024 года.
|Название курорта
|Температура воздуха
|Температура воды
|Аланья
|+33 °C
|+29 °C
|Анталья
|+33 °C
|+29 °C
|Стамбул
|+30 °C
|+24 °C
|Белек
|+34 °C
|+29 °C
|Кемер
|+31 °C
|+29 °C
|Сиде
|+33 °C
|+29 °C
|Мармарис
|+33 °C
|+27 °C
|Даламан
|+32 °C
|+28 °C
|Фетхие
|+33 °C
|+28 °C
|Бодрум
|+31 °C
|+26 °C
|Кушадасы
|+34 °C
|+25 °C
Можно ли купаться в Турции в августе
В августе можно купаться на всех побережьях Турции. Теплее всего на Средиземном море, температура воды достигает +28…+30 °C. Август — один из самых знойных месяцев, рекомендуем не пренебрегать специальными кремами с SPF и загорать в утреннее и вечернее время.
Медузы встречаются во всех морях, омывающих страну. Обычно пик их нахождения приходится на конец июля — начало августа. Место их обитания и время появления меняется каждый год, при необходимости уточняйте в тематических чатах или следите за новостями туроператоров.
Где теплее всего в Турции в августе
В августе на всей территории Турции без преувеличения жарко. Зной переносится легче благодаря морскому бризу. Детям и людям, которые плохо себя чувствуют при высоких температурах воздуха, зачастую тяжело адаптироваться к таким погодным условиям. Поэтому, если вы планируете поездку с ребенком, лучше выбрать курорты Эгейского моря — здесь немного суше и прохладнее, чем на берегу Средиземного моря, и вода уже успевает прогреться.
Идеальным вариантом будет отель с зелеными насаждениями и уютной тенистой территорией. С детьми постарше смело отправляйтесь в Мармарис или Бодрум — курорты с европейским уклоном. В Белеке есть отличные отели для семейного отдыха, где детям всех возрастов будет комфортно.
Развлечения для взрослых и детей в Турции в августе
В третий месяц лета для взрослых и детей доступны разнообразные развлечения. Рассказываем про самые распространенные из них.
Турецкие праздники и фестивали
В августе проходит несколько интересных фестивалей, которые могут привлечь внимание туристов. Посетите ночные концерты в крепости Румелихисар в Стамбуле, там можно послушать выступления разных исполнителей. В первые дни августа проводятся Международные дни черноморской культуры. Мероприятия проходят на побережье Коньяалты, в одной из провинций Антальи. На фестиваль съезжаются представители стран Черноморского региона.
В августе в Турции отмечают один государственный праздник — День победы. Мероприятие ежегодно проводится 30 августа. Этот день посвящен победе в битве при Думлупинаре в 1922 году, завершившей войну с Грецией за независимость Турции. Основные празднования проходят в Анкаре — здесь президент Турции возлагает венки и произносит речь. В крупных городах проходят парады.
Пляжный отдых
Турция предлагает множество пляжей с различными покрытиями (песчаные и галечные) и необходимой инфраструктурой. Кроме купания и отдыха на лежаке, вы можете отправиться в прогулку на яхте или посидеть в кафе с видом на море. Возможных активностей много: прогулка на каяках, водные лыжи, серфинг, виндсерфинг. Спектр услуг зависит от выбранного места.
Экскурсии
Посетите исторический центр Стамбула, древний город Эфес, мавзолей Ататюрка и другие интересные места. Для детей будут особенно незабываемы аквапарки, океанариумы, динопарки.
Популярны полеты на воздушных шарах в Каппадокии, это отличная возможность полюбоваться захватывающими видами. Для любителей активного отдыха подойдет сафари на джипах или полет на параплане — экскурсий на турецких курортах очень много. Попробуйте авторские туры от русскоязычных гидов, например отправляйтесь в поездку по историческим местам, круиз по островам или рыбалку на катере.
Дайвинг
В Турции есть множество мест для дайвинга. Наиболее популярные направления и особенности локаций:
- остров Кекова в Средиземном море — затонувшие древние города и дома;
- Галлиполи на севере Эгейского моря — затонувшие корабли времен Первой мировой войны, включая британский грузовой корабль «Лунди»;
- полуостров Чешме на западе Турции — прозрачная вода и обилие морских жителей;
- Кушадасы и Дидим — затонувший самолет Airbus A300;
- Бодрум — затонувшие корабли и самолеты;
- Фетхие — кораллы, губки, известные подводные пещеры — Secret Garden и Пещера Аладдина;
- Каш и Калкан — рифы и подводные каньоны.
Цены на отдых в Турции в августе
Для вашего удобства составили таблицу со средними ценами на отдых в Турции. Данные действительны на момент публикации статьи.
|Перелет
|От 32 552 руб. туда-обратно из Москвы
|Трансфер
|От 3000 руб. в одну сторону
|Проживание
|От 2500 руб. за отель от трех звезд на одного гостя
|Питание
|В среднем от 1500 руб. за три приема пищи
|Развлечения
|В среднем от 2000—3000 руб. на одного в день
Отзывы туристов об отдыхе в Турции в августе
Перед поездкой советуем посмотреть отзывы других туристов на тематических сайтах, форумах с отзывами. Так вы узнаете много лайфхаков и актуальные цены, сможете сориентироваться, какой курорт подойдет вам больше.
Еще один отзыв про поездку в Анталью:
Плюсы и минусы отдыха в Турции в августе
Отдых в Турции, как и в любой другой стране, имеет ряд плюсов и минусов. Ниже рассказываем про основные из них.
Плюсы:
- в августе чаще встречаются предложения о покупке путевки из Москвы в Турцию по системе «все включено»;
- теплая погода и прогретое море — идеальные условия для пляжного отдыха;
- разнообразие курортов на любой запрос;
- свежие сезонные фрукты и овощи;
- развитая туристическая инфраструктура.
Минусы:
- погодные условия могут оказаться некомфортными для маленьких детей, гипертоников или людей с заболеваниями органов дыхания;
- пик туристического сезона — толпы туристов, переполненные пляжи и высокий спрос на лежаки (в начале августа путешественников обычно больше, чем во второй половине месяца);
- повышенные цены на проживание и питание в туристических зонах.
Август — время, когда многие люди выбирают Турцию в качестве места отдыха. Одно из главных преимуществ отпуска на турецких курортах — теплая погода, которая особенно привлекает любителей пляжного отдыха.
Страна предлагает широкий спектр активностей, начиная от водных видов спорта, заканчивая экскурсионными турами к историческим достопримечательностям и природным паркам. Если вас не смущают зной и толпы туристов, смело выбирайте курорт по вкусу и отправляйтесь в Турцию.
Автор: Анастасия Шеметова