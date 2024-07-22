Турция в августе в 2024 году: почему ее стоит посетить в пик туристического сезона

Перед тем как выбрать турецкий курорт, определитесь, чего вы хотите больше. И в каком составе отправляетесь в отпуск. Так, Анталья предлагает прекрасный пляжный отдых и экскурсии по культурным достопримечательностям. Белек известен как самый зеленый курорт, а Бодрум и Мармарис подойдут для любителей ночной жизни.



При этом учитывайте, что в Турции четыре моря: Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, но все курорты в основном располагаются на эгейском и средиземноморском побережьях. Выбирайте, где для вас и вашей компании будет комфортнее. Ниже приводим таблицу со средними температурными показателями воздуха и воды в некоторых курортных городах в августе 2024 года.