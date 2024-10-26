Турпоток из РФ в Таиланд вырос вдвое с приближением высокого сезона

«На мой взгляд, приход такого сильного игрока как Thai Airways и конкуренция с ним будет способствовать улучшению качества предлагаемых услуг, особенно в среднем и высоком ценовых сегментах, и, возможно, будет способствовать снижению стоимости перелетов, что также окажет положительное влияние на рынок. Решение проблем, связанных со страхованием и ограниченным числом воздушных судов, потребует времени и скоординированных усилий, как со стороны авиакомпаний, так [и со стороны] правительственных и надзорных органов. Я надеюсь, что скоро эти препятствия будут преодолены и у россиян будет еще больше вариантов выбора», — добавил он.