Туроператоры подвели итоги летнего сезона

«Ситуация в выездном туризме оказалась сложнее, чем во внутреннем: спрос был волнообразным, на него влияли и объемы перевозки, и внешнеполитические события, и, конечно, “скачущий” курс рубля», — охарактеризовала итоги летнего сезона глава АТОР.

По ее словам, сезон оказался непровальным, но по оценкам экспертов, все же прошел несколько хуже, чем ожидалось.

«Видим увеличение спроса на туры за рубеж в среднем по рынку до 15 процентов по сравнению с летом 2022 года», — заявила Ломидзе.

Она подчеркнула, что в выездном туризме на протяжении всего года устойчиво лидируют Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд.

Глава ассоциации отметила, что летний сезон прошел неплохо и у туроператоров во внутреннем туризме. «Прирост в среднем по внутреннему рынку в сравнении с сезоном 2022 года достигает плюс 15 процентов, есть сегменты и направления, где виден рост плюс 20 процентов», — заключила Ломидзе.

Лидеры по спросу те же, что и в прошлые годы: это емкие направления, такие как Краснодарский край (он будет и лидером и предстоящей зимой), Санкт-Петербург, Москва.