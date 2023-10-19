20:00 (мск), источник: © РИА Новости

Туроператоры подвели итоги летнего сезона

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Выездной организованный туризм по итогам летнего сезона вырос на 15 процентов за год, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на отраслевой конференции.

Наверх
Источник: AP 2023

«Ситуация в выездном туризме оказалась сложнее, чем во внутреннем: спрос был волнообразным, на него влияли и объемы перевозки, и внешнеполитические события, и, конечно, “скачущий” курс рубля», — охарактеризовала итоги летнего сезона глава АТОР.

По ее словам, сезон оказался непровальным, но по оценкам экспертов, все же прошел несколько хуже, чем ожидалось.

«Видим увеличение спроса на туры за рубеж в среднем по рынку до 15 процентов по сравнению с летом 2022 года», — заявила Ломидзе.

Она подчеркнула, что в выездном туризме на протяжении всего года устойчиво лидируют Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд.

Глава ассоциации отметила, что летний сезон прошел неплохо и у туроператоров во внутреннем туризме. «Прирост в среднем по внутреннему рынку в сравнении с сезоном 2022 года достигает плюс 15 процентов, есть сегменты и направления, где виден рост плюс 20 процентов», — заключила Ломидзе.

Лидеры по спросу те же, что и в прошлые годы: это емкие направления, такие как Краснодарский край (он будет и лидером и предстоящей зимой), Санкт-Петербург, Москва.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Придется отступать. Обстоятельства подталкивают Европу к непростому решению
В США объяснили, кого нужно принести в жертву ради Украины
Возрастное ограничение 18+
Популярные темы
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь