Туроператор назвал регионы России, где можно посмотреть на цветение лотоса

«Заявки на августовские туры начали поступать еще в январе, но наиболее активные бронирования пришлись на май — июль. Большинство туристов предпочитают комплексные программы, в которые входит не только Астрахань, но и Калмыкия, Волгоград», — говорится с исследовании туроператора.