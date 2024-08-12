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Туроператор назвал регионы России, где можно посмотреть на цветение лотоса

Самые популярные локации России, где в августе можно увидеть лотосы, определил национальный туроператор «Алеан». Флоритуристы выбирают Краснодарский край, Калмыкию, Приморье и Астрахань. При этом спрос на поездки в Астраханскую область в последний месяц лета вырос на 28% по сравнению с прошлогодним августом.

Источник: Freepik.com

Чаще всего туры в Астрахань бронируют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Пермского края и Крыма. Россияне заранее планируют такие поездки — глубина продаж достигает 83 дней.

«Заявки на августовские туры начали поступать еще в январе, но наиболее активные бронирования пришлись на май — июль. Большинство туристов предпочитают комплексные программы, в которые входит не только Астрахань, но и Калмыкия, Волгоград», — говорится с исследовании туроператора.

Лотосовые поля цветут в дельте Волги до конца августа — начала сентября, но жара может сдвинуть эти границы.

В Краснодарском крае тоже есть несколько «лотосовых» локаций — они находятся в Темрюкском районе в заповеднике «Садки» и в лимане Замирайкин. Хорошие снимки можно сделать, если доехать до озера Бам под Новороссийском.

В Калмыкии флоритуристов ждут в городе Лагань и поселке Джалыково — цветочные локации входят в экскурсионные туры по республике. В Приморском крае самый короткий сезон цветения лотосов: со второй половины июля до середины августа. Краснокнижные цветы пока можно найти в парке «Озеро лотосов» города Артем, на озере Гусиное острова Путятина.