Туроператор назвал регионы России, где можно посмотреть на цветение лотоса

Чаще всего туры в Астрахань бронируют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Пермского края и Крыма. Россияне заранее планируют такие поездки — глубина продаж достигает 83 дней.
«Заявки на августовские туры начали поступать еще в январе, но наиболее активные бронирования пришлись на май — июль. Большинство туристов предпочитают комплексные программы, в которые входит не только Астрахань, но и Калмыкия, Волгоград», — говорится с исследовании туроператора.
В Краснодарском крае тоже есть несколько «лотосовых» локаций — они находятся в Темрюкском районе в заповеднике «Садки» и в лимане Замирайкин. Хорошие снимки можно сделать, если доехать до озера Бам под Новороссийском.
В Калмыкии флоритуристов ждут в городе Лагань и поселке Джалыково — цветочные локации входят в экскурсионные туры по республике. В Приморском крае самый короткий сезон цветения лотосов: со второй половины июля до середины августа. Краснокнижные цветы пока можно найти в парке «Озеро лотосов» города Артем, на озере Гусиное острова Путятина.