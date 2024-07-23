Туризм в японском городе Нара привел к беби-буму среди местных оленей

Ранее от наплыва туристов решили защитить гору Фудзи. С 1 июля туристы, желающие взойти на вершину, обязаны платить налог в размере ¥2000 (около 1065 ₽) с человека. Ежедневно на гору допускается не более 4 тыс. альпинистов. Фудзи считается священным символом Японии. Вокруг нее и на ней расположено много храмов и святилищ. Издревле восхождение на гору в Японии считалось религиозной практикой. В 2013 году гора получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она находится на самом большом в Японии острове — Хонсю.