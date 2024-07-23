Туризм в японском городе Нара привел к беби-буму среди местных оленей

Массовый приток туристов в древний японский город Нара не оставил равнодушными местных оленей. Из-за туристов среди популяции местных оленей случился беби-бум. Об этом сообщает CNN.
Древний город Нара известен своей исторической архитектурой, благодаря которой он был включен в Список наследия ЮНЕСКО. Однако большинство туристов приезжают сюда не полюбоваться зданиями, а увидеть знаменитых оленей. Хотя наплыв туристов и создает дискомфорт для местных жителей, оленям он оказался выгоден.
Недавно в городе провели перепись оленей, которая показала, что в парке Нара насчитывается 313 самцов, 798 самок и 214 оленят. Количество оленей увеличилось на 92 по сравнению с прошлым годом, и теперь их в общей сложности 1325.
Основной причиной такого увеличения численности оленей является растущий поток туристов. Эти животные известны тем, что вежливо кланяются, когда им дают специальные рисовые крекеры, продающиеся в киосках по всему городу. Постоянное увеличение количества съедаемых оленями крекеров привело к более активному размножению. Кроме того, больший приток туристов облегчил оленям доступ к этим лакомствам.
Однако некоторые олени настолько привыкли к присутствию людей, что стараются вырвать крекер из рук туриста. Поэтому с увеличением численности оленей растет и количество инцидентов, когда животные толкают или кусают людей.
Интересно также, что во время пандемии, когда страна была закрыта для иностранных туристов, олени стали реже кланяться. Профессор Йоичи Юса, возглавлявший исследование, предположил, что давным-давно олени в Наре боялись людей и, возможно, поклон стал результатом стресса.
С тех пор как Япония вновь открылась после пандемии, в страну вновь хлынул поток туристов. В марте, апреле и мае 2024 года Японию посещали более 3 млн иностранных туристов в месяц, что побило все рекорды по туризму за все время.
Ранее от наплыва туристов решили защитить гору Фудзи. С 1 июля туристы, желающие взойти на вершину, обязаны платить налог в размере ¥2000 (около 1065 ₽) с человека. Ежедневно на гору допускается не более 4 тыс. альпинистов. Фудзи считается священным символом Японии. Вокруг нее и на ней расположено много храмов и святилищ. Издревле восхождение на гору в Японии считалось религиозной практикой. В 2013 году гора получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она находится на самом большом в Японии острове — Хонсю.