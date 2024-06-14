Туристы в Сочи вынуждены тратить от 500 рублей в день на туалеты

На Черном море вовсю идет курортный сезон, и практически каждый день становится известно о какой-нибудь новой проблеме туристов. Ранее в Сочи укоротили известный пляж, спилили знаменитый японский кедр в Приморском парке, а пару дней назад случилась потасовка между нетрезвыми отдыхающими и местной молодежью.
Теперь интернет-издания осветили «ситуацию в клозетах». А именно стоимость этой услуги на пляжах Сочи. Оказалось, что за один поход в кабинку отдыхающим приходится выкладывать 50 рублей. Нетрудно посчитать, что семья с детьми за целый день на пляже, скорее всего, потратит трехзначную сумму, а может, и тысячу рублей.
«К нам приезжают семьи по 4−5 человек, они полдня проводят на пляже. И в туалет всем нужно сходить не по одному разу. Набегает кругленькая сумма», — рассказала журналистам местная жительница по имени Олеся.
Бесплатных туалетов в Сочи практически не найти, говорит она, их мало, а уровень чистоты оставляет желать лучшего. Что же касается пляжей, теперь везде единый ценник — уже упомянутые нами 50 рублей за посещение. Еще два года назад у отдыхающих был выбор, до 20 часов вечера на побережье работали и платные, и бесплатные туалеты, но теперь такой «роскоши» нет, заявила Олеся.
Можно попытать счастья и заглянуть в туалет в каком-нибудь заведении общественного питания, но некоторые кафе стали устанавливать на дверях уборных кодовые замки, борясь таким образом с посетителями «со стороны».
При этом в приморском городе выросли и цены на аренду пляжных лежаков. Вот какие теперь расценки.
Сколько стоит прокат инвентаря на пляжах Сочи
Арендовать на час шезлонг с матрасом или пуф можно за небольшую плату, от 200 до 290 рублей. Если взять шезлонг с зонтом на целый день, придется отдать от 1500 до 1900 рублей, без зонта — от 700 до 1000.
Прокат бунгало вместимостью 6−9 мест в Сочи стоит от 1000 рублей час до 6000 в день. Бунгало с джакузи стоит от 7990 до 9990 рублей.
«Ракушка» с шезлонгом обойдется курортникам от 5000 до 7000 рублей за день пользования. Полотенце на сочинском пляже стоит в среднем 200−300 рублей за день аренды.