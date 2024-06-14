Туристы в Сочи вынуждены тратить от 500 рублей в день на туалеты

Бесплатных туалетов в Сочи практически не найти, говорит она, их мало, а уровень чистоты оставляет желать лучшего. Что же касается пляжей, теперь везде единый ценник — уже упомянутые нами 50 рублей за посещение. Еще два года назад у отдыхающих был выбор, до 20 часов вечера на побережье работали и платные, и бесплатные туалеты, но теперь такой «роскоши» нет, заявила Олеся.