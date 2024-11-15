Туристы в Альпах обнаружили следы древних животных возрастом 280 млн лет

В итальянских Альпах туристы наткнулись на уникальную находку — следы древней экосистемы возрастом 280 млн лет. Это произошло из-за таяния ледников, вследствие глобального потепления. Ученые подтвердили, что среди находок — хорошо сохранившиеся отпечатки лап рептилий и земноводных, которые жили в пермский период (298 — 251 млн лет назад) — еще до появления динозавров. Об этом сообщает The Guardian.
Древнюю находку совершили Клаудия Стеффенсен и ее муж во время путешествия по Ломбардии. Женщина обратила внимание на необычные узоры на камне. Позже снимок с находкой попал к Кристиано Даль Сассо, палеонтологу из Музея естественной истории в Милане. Он показал снимок коллегам и подтвердил: следы, найденные на высоте 1,7 тыс. м, принадлежат крупной доисторической рептилии.
Летом 2023 года в тех же горах, но на высоте 3 тыс. м, были обнаружены сотни подобных отпечатков, образующих тропы. Также были найдены окаменелые растения, семена и даже отпечатки в земле от капель дождя.
Президент регионального парка Вальтеллина-Оробические Альпы отметил, что следы сохранились очень хорошо, несмотря на то, что эта территория подвержена оползням и обвалам. На месте находки продолжатся полевые исследования.
Совершившая открытие Клаудия Стеффенсен призналась, что очень гордится своим вкладом в науку.
Ученые связывают находки с глобальным изменением климата. Ранее похожие отпечатки рептилий, напоминающих современных крокодилов, были обнаружены на высоте 2,2 тыс. м в провинции Кунео (регион Пьемонт).
Ранее стало известно, что крупнейший в Доломитовых Альпах ледник Мармолада может полностью исчезнуть к 2040 году из-за повышения средней температуры. Уже сейчас ледник теряет 7−10 см льда в день. Таяние ледников затронуло и другие регионы Доломитовых Альп. Зимняя засуха и высокая летняя температура способствовали быстрому таянию. Климатические изменения особенно сильно отразились на леднике Форни: за последние 30 лет он отступил на 800 м, а за последние 100 лет — на 2 км.
Из-за таяния ледников в регионе находят не только следы древних животных, но и множество артефактов времен Первой мировой войны, в том числе оружие, сани, дневники, а также тела солдат.
Ученые полагают, что к 2060 году 80% альпийских ледников могут исчезнуть. Это приведет к сильнейшим засухам через 30−40 лет. В конце сентября 2024 года Швейцария и Италия пересмотрели альпийскую границу из-за таяния ледников. Изменения затронули территорию вокруг горы Маттерхорн, одной из высочайших вершин Европы, находящейся на границе швейцарского региона Церматт (юг кантона Вале) и итальянской области Валле-д’Аоста.