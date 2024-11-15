Туристы в Альпах обнаружили следы древних животных возрастом 280 млн лет

Ранее стало известно, что крупнейший в Доломитовых Альпах ледник Мармолада может полностью исчезнуть к 2040 году из-за повышения средней температуры. Уже сейчас ледник теряет 7−10 см льда в день. Таяние ледников затронуло и другие регионы Доломитовых Альп. Зимняя засуха и высокая летняя температура способствовали быстрому таянию. Климатические изменения особенно сильно отразились на леднике Форни: за последние 30 лет он отступил на 800 м, а за последние 100 лет — на 2 км.