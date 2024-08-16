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Туристы рассказали, чем занимаются в дороге чаще всего

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисами, рассказали, как предпочитают проводить время в дороге.

Источник: © РИА Новости

Специалисты «Туту» и «Нетологии» провели исследование среди 1440 пользователей и выяснили, что в самолете или поезде 55 процентов из них предпочитают читать книгу или прослушивать ее в аудиоформате.

Половина респондентов сказали, что спят, 40 процентов отдыхают иначе — следят за пейзажем за окном.

Треть опрошенных в дороге смотрят фильмы и сериалы, 21 процент туристов — разговаривают с попутчиками, десять процентов — слушают подкасты или медитации.

Кроме того, путешественники рассказали, что именно предпочитают есть в самолете. Оказалось, что большинство между рыбой и курицей выберут последнюю. Так ответили 59 процентов пользователей. Каждый пятый — 21 процент — предпочитает рыбу, 14 процентов — и то, и то. Остальные объяснили, что отказываются от самолетной еды.