Туристы рассказали, чем занимаются в дороге чаще всего

Специалисты «Туту» и «Нетологии» провели исследование среди 1440 пользователей и выяснили, что в самолете или поезде 55 процентов из них предпочитают читать книгу или прослушивать ее в аудиоформате.
Половина респондентов сказали, что спят, 40 процентов отдыхают иначе — следят за пейзажем за окном.
Треть опрошенных в дороге смотрят фильмы и сериалы, 21 процент туристов — разговаривают с попутчиками, десять процентов — слушают подкасты или медитации.
Кроме того, путешественники рассказали, что именно предпочитают есть в самолете. Оказалось, что большинство между рыбой и курицей выберут последнюю. Так ответили 59 процентов пользователей. Каждый пятый — 21 процент — предпочитает рыбу, 14 процентов — и то, и то. Остальные объяснили, что отказываются от самолетной еды.