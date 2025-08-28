Туристы попали в огненную ловушку из-за пожара после падения БПЛА в Геленджике

Напомним, за ночь с 27 на 28 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами страны. 18 из них сбили в Краснодарском крае. В лесном массиве Геленджика после падения обломков начался пожар. В связи с этим было принято решение об эвакуации близлежащей базы отдыха.