Туристы попали в огненную ловушку из-за пожара после падения БПЛА в Геленджике

Лесной пожар в Геленджике, спровоцированный обломками сбитого беспилотника, отрезал от мира 23 отдыхающих на Черноморском побережье. Как сообщили в МЧС России, из-за густого дыма и стремительного огня туристы оказались в ловушке.

Источник: AP 2024

«Из-за сильного задымления 23 отдыхающих на берегу Чёрного моря в районе лесного пожара оказались отрезаны от путей эвакуации. Их перевозят в безопасное место на катере ГИМС МЧС России», — рассказали в ведомстве.

Одновременно с этим к тушению бушующего пламени привлечены значительные силы: более 40 специалистов и 11 единиц техники, а также вертолёт Ми-8 МЧС России. В готовности к действиям находится аэромобильная группировка Краснодарского края, включающая ещё 40 человек и 5 единиц техники.

Напомним, за ночь с 27 на 28 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами страны. 18 из них сбили в Краснодарском крае. В лесном массиве Геленджика после падения обломков начался пожар. В связи с этим было принято решение об эвакуации близлежащей базы отдыха.