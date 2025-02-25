Туристы показали сход снежной лавины в горах Китая. Видео

Впечатляющее видео получилось снять в провинции Юньнань на юге Китая. Этот регион находится на границе с Тибетом и пользуется большой популярностью у туристов-скалолазов.
Группа альпинистов, шедших по тропе Шенпу мимо деревни Юбэн в горах Мэйли на границе с Мьянмой вдруг увидели необычное зрелище: вдалеке сходила снежная лавина. Впечатленные туристы начали снимать происходящее на видео, и даже не подумали, насколько стремительным может быть снежный поток.
Лавина преодолела расстояние в 4 километра до точки, где находились туристы, всего за 30 секунд. Туристы успели спрятаться в деревянном сарае и других укрытиях — к счастью, никто не пострадал.
Местные власти сообщили, что на участке стоят специальные знаки, призванные предупредить туристов о возможной опасности. Местная администрация также сообщила, что лавину вызвали обильные снегопады, после которых наступило потепление: снег подтаял, и это увеличило риск схода снежных массивов.
Ранее показывали видео с группой туристов в Индонезии, решивших посмотреть на вулкан у самого жерла: незадачливым альпинистам пришлось спасаться прямо посреди извержения, а их побег запечатлел дрон (тогда тоже никто не пострадал).