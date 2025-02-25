Туристы показали сход снежной лавины в горах Китая. Видео

Группа альпинистов, шедших по тропе Шенпу мимо деревни Юбэн в горах Мэйли на границе с Мьянмой вдруг увидели необычное зрелище: вдалеке сходила снежная лавина. Впечатленные туристы начали снимать происходящее на видео, и даже не подумали, насколько стремительным может быть снежный поток.