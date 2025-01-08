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Туристы массово оставляют пуховики в отелях Финляндии. В Лапландии взялись за расследование

После новогодних праздников в финских отелях целыми мешками собирают оставленные туристами вещи, в том числе — брендовые. Финские СМИ пишут, что объемная зимняя одежда не помещается в чемоданы — в Лапландии намерены завершить исследование явления к концу января.

Источник: Vecteezy.com

Директор Arctic Hotel Collection Мико Грен объяснил загадку пуховиков тем, что многие туристы приезжают из теплых стран, где зимние куртки вовсе не нужны.

Директор Sokos Hotel Vaakuna в Хельсинки Тиина Мяяття рассказала, что туристы еженедельно оставляют в отеле одежду, так что руководство гостиницы расклеило в лифтах объявления: вещи можно принести на ресепшн, оттуда их передадут в благотворительные организации.

Муниципалитет Рованиеми и сервисная служба Business Rovaniemi намерены к концу января закончить исследование и выяснить, сколько ненужных и неиспользованных вещей находят в городе. Руководитель проекта рассказала, что туристы оставляют их в огромном количестве, и в Финляндии пока не имеют представления о масштабах этого явления. В качестве решения она предлагает дать туристам возможность брать в аренду теплую одежду на время путешествия, а также отправлять оставленные вещи на переработку.