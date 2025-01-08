Туристы массово оставляют пуховики в отелях Финляндии. В Лапландии взялись за расследование

Муниципалитет Рованиеми и сервисная служба Business Rovaniemi намерены к концу января закончить исследование и выяснить, сколько ненужных и неиспользованных вещей находят в городе. Руководитель проекта рассказала, что туристы оставляют их в огромном количестве, и в Финляндии пока не имеют представления о масштабах этого явления. В качестве решения она предлагает дать туристам возможность брать в аренду теплую одежду на время путешествия, а также отправлять оставленные вещи на переработку.