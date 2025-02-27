Туристу из Новой Зеландии навсегда запретили подходить к фонтану Треви

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Трое туристов решили окунуться в фонтан Треви. Полиция остановила нарушителей, однако один из них, 30-летний мужчина, вырвался и прыгнул в воду прямо перед стражами порядка. Представитель полиции сообщил, что во время происшествия турист находился в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение правил мужчину оштрафовали на €500 (около $524) и навсегда запретили ему приближаться к фонтану.