Туристу из Новой Зеландии навсегда запретили подходить к фонтану Треви

Туристу из Новой Зеландии пожизненно запретили приближаться к знаменитому фонтану Треви в Риме. Он решил искупаться в чаше, как герои фильма «Сладкая жизнь» Федерико Феллини, сообщает CNN.
Инцидент произошел в воскресенье вечером. Трое туристов решили окунуться в фонтан Треви. Полиция остановила нарушителей, однако один из них, 30-летний мужчина, вырвался и прыгнул в воду прямо перед стражами порядка. Представитель полиции сообщил, что во время происшествия турист находился в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение правил мужчину оштрафовали на €500 (около $524) и навсегда запретили ему приближаться к фонтану.
По данным римских властей, штрафы за попытки залезть в фонтан Треви или бросить туда посторонние предметы ежегодно получают десятки туристов. Однако полностью исключить подобные случаи пока не удается.
Фонтан Треви — один из самых известных памятников Рима, построенный в 1762 году. Его строительство по проекту архитектора Никола Сальви завершилось в 1762 году. Фонтан Треви расположен в самом центре Рима, в точке слияния трех дорог (отсюда и название tre vie, что означает «три пути»).
В 2024 году власти потратили $330 тыс. на его очистку от монет и реставрацию. По легенде, если бросить в фонтан одну монету через плечо, вы обязательно вернетесь в Рим. Две монеты гарантируют скорую влюбленность, а три — свадьбу. В общей сложности в фонтане ежегодно собирается около €1,5 млн. Эти деньги передаются католической благотворительной организации Caritas.
Желание многих туристов искупаться в фонтане связано с культовой сценой из фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (1960), в котором героиня Аниты Экберг заходит в воду в вечернем платье, а герой Марчелло Мастроянни наблюдает за ней.
В 2024 году власти Рима ввели ограничения на количество туристов рядом с фонтаном Трави. Теперь одновременно к достопримечательности могут подойти не более 400 человек.
В ноябре 2024 года в чаше фонтана Треви на время ремонтных работ поместили небольшой бассейн для сбора монет. Он был выполнен из неокрашенной фанеры и установлен за высоким пластиковым забором. В 2023 году туристы оставили в римском фонтане Треви рекордную сумму — €1,6 млн. А годовой «доход» фонтана Треви превышает прибыль ряда римских музеев. Например, Национальный римский музей за год зарабатывает чуть более €1 млн.