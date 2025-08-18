Туристов попросили надевать бахилы перед посещением пляжа в Анапе

Требование о соблюдении гигиены во время похода на пляж появилось в одном из курортных санаториев. «В связи со сложившейся ситуацией — разлива нефтепродуктов в районе Керченского пролива, пожалуйста, наденьте бахилы при посещении пляжа», — просят в объявлении для отдыхающих.