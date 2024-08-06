Туристический центр Нью-Йорка превращается в хаос

Восьмая авеню в центре Манхэттена — это первая улица, которая встречает туристов. Но она может отпугнуть путешественников, которые захотят быстрее покинуть это место.
Восьмая авеню покрыта мусором, выбоинами и лужами с неизвестной жидкостью. По улице бродят люди, страдающие от наркозависимости, алкоголизма и психических заболеваний. Велосипедисты на быстрой скорости проносятся мимо пешеходов, подвергая их опасности, а туристы протискиваются сквозь оживленную толпу, иногда внезапно останавливаясь и мешая проходу.
Проблемы Восьмой авеню в последние недели беспокоили городские власти, отчасти благодаря поддержке театрального сообщества Бродвея, чьи инвесторы и тяжеловесы опасаются, что анархическая атмосфера начнет отпугивать театралов.
По словам театральных деятелей, люди говорят, что обстановка на Восьмой авеню не такая уж и плохая, и что «в 70-е было намного хуже». Поэтому они даже не стараются исправить ситуацию. Однако зрители, которые ходят в театр пешком или приезжают туда на велосипеде, а также люди, которым приходится проходить через улицу, чтобы попасть на работу, находятся в опасности.
Согласно полицейской сводке, на Восьмой авеню постоянно происходят преступления: начиная грабежами и заканчивая ножевыми ранениями. Также улица является рынком, где продают запрещенные психоактивные вещества. Там же их и употребляют, причем в больших количествах. Однако эти проблемы становятся не такими большими по сравнению с проблемой людей, которые пытаются выжить.
Некоторые из мигрантов ждут на тротуарах Восьмой авеню работу, выпрашивают мелочь и продают закуски. Часто их дети сидят рядом, играют или просто любуются видом города, до которого они с трудом добрались вместе со своими родителями.
В это время другие спотыкаются о тротуары, говорят что-то невнятное и бредят, находясь под действием наркотиков или в стадии острого психоза. Некоторые лежат без сознания на дорогах, и на них прохожие даже не обращают внимания.
Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка, посетил Восьмую авеню и выразил обеспокоенность дорожным движением. По его словам, улица превратилась в «узкую точку» за счет расширения тротуаров. Адамс сам выступал за эту инициативу, однако сказал, что нужно как-то решать проблему сужения дороги. «Мы имеем дело с дорожными пробками, нечистоплотностью в этом районе, с чрезмерным использованием мопедов и велосипедов, которые разбросаны повсюду и припаркованы в беспорядке, мы имеем дело с правильным передвижением людей», — сказал он и также добавил, что сейчас разрабатывается стратегия для исправления каждой из этих проблем.
Жители Нью-Йорка говорят, что до решения проблем Восьмой авеню еще далеко. И даже если улица станет спокойнее, на ней всегда будет весело и шумно.
Ранее свалку в Уэльсе стали охранять из-за диска с биткоинами на миллионы долларов.
Анна Морозова