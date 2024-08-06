Туристический центр Нью-Йорка превращается в хаос

Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка, посетил Восьмую авеню и выразил обеспокоенность дорожным движением. По его словам, улица превратилась в «узкую точку» за счет расширения тротуаров. Адамс сам выступал за эту инициативу, однако сказал, что нужно как-то решать проблему сужения дороги. «Мы имеем дело с дорожными пробками, нечистоплотностью в этом районе, с чрезмерным использованием мопедов и велосипедов, которые разбросаны повсюду и припаркованы в беспорядке, мы имеем дело с правильным передвижением людей», — сказал он и также добавил, что сейчас разрабатывается стратегия для исправления каждой из этих проблем.