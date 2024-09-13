Туристический бум: иностранцы массово едут в Россию

Как пишет Правда.ру со ссылкой на Росстат, за последний месяц лета РФ посетили 1,05 миллиона человек. Это на 30 тысяч путешественников больше, чем в июле. Тогда туристический поток составил 1,02 миллиона человек. В предыдущий раз показатель перевалил за миллион в сентябре 2022 года. Тогда в Россию тоже приехали 1,05 миллиона туристов-иностранцев.