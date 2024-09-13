Туристический бум: иностранцы массово едут в Россию

Август этого года стал рекордным месяцем по числу таких путешественников в стране. За короткий промежуток турпоток подскочил на десятки тысяч человек.
Как пишет Правда.ру со ссылкой на Росстат, за последний месяц лета РФ посетили 1,05 миллиона человек. Это на 30 тысяч путешественников больше, чем в июле. Тогда туристический поток составил 1,02 миллиона человек. В предыдущий раз показатель перевалил за миллион в сентябре 2022 года. Тогда в Россию тоже приехали 1,05 миллиона туристов-иностранцев.
Исследователи сделали вывод о возвращении интереса к РФ как к туристическому направлению. По их словам, это связано с улучшением экономической и политической ситуации.
С января по август этого года в стране побывали 6,07 миллиона иностранных туристов. За аналогичный период 2023 года Россию посетили 5,27 миллиона путешественников, а в 2022 году — 5,75 миллиона.
Кстати, туризм — это не только интересно, но и полезно. Недавно исследователи пришли к выводу, что положительные эмоции от поездок замедляют старение.