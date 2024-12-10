Туристам в Японии предлагают побыть «школьником на день»

Радостная новость для всех, кто вырос и скучает по школьной поре, или мечтает перенестись в мир любимой манги для школьников: теперь в Японии любой желающий может снова попасть в школу. Правда, всего на один день и за деньги — но цена вполне скромная.
Новостью об аттракционе поделилась газета South China Morning Post. Стоит такое приключение под названием «Твоя старшая школа» всего 30 тысяч йен (20 тысяч рублей). Программа рассчитана на иностранцев и проводится полностью на английском языке (варианта с субтитрами не предлагают).
С ее помощью компания Undokaiya рассчитывает поддержать туризм и познакомить зарубежных гостей с национальной культурой.
Для аттракциона компания выкупила старое школьное здание в префектуре Тиба на востоке страны и сделала там ремонт. Теперь любой желающий может «поучиться» там один день — одновременно допускаются группы до 30 человек.
Гости могут выбрать: нарядиться в традиционную школьную форму с матроской или в парадный школьный костюм. Потом всех разводят в разные классы и начинают уроки: первой идет японская каллиграфия.
Все учителя в этой школе — с неординарными биографиями. Например, классный руководитель Хидео Онисима, если верить сайту школы, когда-то был мелким преступником, но встреча с ментором «наставила его на истинный путь».
Другой преподаватель, Рукия Кикучи, «обожает свою работу и любит подбадривать класс цитатами из аниме».
Между уроками в школе устраивают учебную тревогу, и обучают туристов навыкам, которыми владеет каждый японский школьник: например, быстро прятаться под партой.
Еще посетители смогут нарядиться в традиционные кимоно, научиться владеть катаной или поупражняться в традиционных танцах.
После обеда — история и физкультура. Все одеваются в полосатую форму и играют в спортивные игры в спортзале — например, перетягивание каната.
А еще на физкультуру могут нагрянуть «школьные хулиганы»: ученики с цветными волосами и бейсбольными битами, которые испортят урок и будут пугать одноклассников. Они представляют местную субкультуру «янки», которая бросает вызов школьным правилам и играет заметную роль в жизни японских школ.
В конце дня придется поучаствовать в уборке класса: этим занимаются все школьники. Такая практика учит ответственности и командной работе. После этого всем участникам вручат сертификаты выпускника.
Программу активно обсуждают в социальных сетях. К примеру, один пользователь из Индии написал, что всегда мечтал именно о такой школе. А другой заметил, что школьное пространство отлично репрезентирует богатую и разнообразную японскую культуру.
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