Туристам предложили сэкономить 4 часа в пути до Южного берега Крыма

Что же в итоге? Время в пути от Владиславовки до ЮБК будет равняться тому времени, которое поезда затрачивают на дорогу до Джанкоя и в обратном направлении до Симферополя — а оттуда туристам еще нужно найти маршрутку в нужный город или поселок. То есть экономия времени в пути составит 3−4 часа.