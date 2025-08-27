Туристам предложили сэкономить 4 часа в пути до Южного берега Крыма

Крымский жд-перевозчик спросил туристов, готовы ли они пересаживаться на автобусы во Владиславовке, чтобы быстрее добраться до Алушты, Ялты и других курортов Южного берега Крыма. Мы изучили карту Крыма и выяснили, сколько времени могли бы сэкономить пассажиры.
Как сейчас добираются до ЮБК по ЖД через Симферополь
Логистика в Крыму завязана на столицу республики Симферополь, в этот город следуют практически все поезда из Москвы и других регионов России. Но чтобы добраться до Симферополя по железной дороге, нужно сделать большой крюк через Джанкой по однопутной неэлектрифицированной ветке.
В результате поезда преодолевают расстояние от Керчи до Симферополя в среднем за 6−7 часов, самый быстрый едет 4 с половиной часа, а отдельные составы — более 8 и даже более 10 часов. При этом между городами всего 200 километров по автодорогам, и автобусы в среднем проезжают это расстояние за 3 часа.
Главные курорты Крыма расположены к югу от Симферополя, и до них железная дорога вовсе не доходит. Поэтому отдыхающие в основном едут в региональный центр, чтобы там пересесть на автобусы. И волей-неволей делают огромный крюк через Джанкой.
Но есть более быстрый вариант — сойти с поезда на станции Владиславовка и сразу отправиться на Южный берег Крыма, минуя пресловутую однопутную ветку до Джанкоя. Некоторые туристы уже сейчас используют такой маршрут, но там, где нет поездов и электричек, остается надеяться на автобусы или тратиться на такси.
Как будет с быстрым поездом и пересадкой во Владиславовке
Если сойти с поезда во Владиславовке, путь на юг может получиться существенно короче. Так, от Владиславовки до Судака 63 километра, до Алушты — 160 километров, до Ялты — 191 километр (все расстояния — по автотрассам до автостанций этих городов по Яндекс. Картам).
В случае с Алуштой и Ялтой количество километров скоро даже сократится — огибать Симферополь можно будет по юго-восточному обходу без заезда в сам город. Достроить эту трассу рассчитывают осенью 2025 года. С ее вводом логистика на полуострове станет проще — в частности, крупнейший город разгрузят от транзитного трафика.
Насколько быстрее ехать на ЮБК через Владиславовку
Что же в итоге? Время в пути от Владиславовки до ЮБК будет равняться тому времени, которое поезда затрачивают на дорогу до Джанкоя и в обратном направлении до Симферополя — а оттуда туристам еще нужно найти маршрутку в нужный город или поселок. То есть экономия времени в пути составит 3−4 часа.
Возможен, кстати, и другой похожий вариант, где вместо Владиславовки будет соседняя с ней Феодосия — до этого города тоже дотянулась железная дорога, и экономия времени тоже должна получиться существенной. Потому что не через Джанкой.
Вот и собирается перевозчик запустить быстрый поезд, целью которого будет заветная Владиславовка. От Москвы этот пока гипотетический состав доберется примерно за сутки, обещают в ГСЭ. А там еще немного и Гурзуф.
Есть проблемы и у новой трассы в Крым со стороны Краснодара — дорога ровная, но водители критикуют расценки Автодора и некоторые другие моменты.