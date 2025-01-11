Туристам дали честный ответ, смогут ли они отдохнуть этим летом в Анапе

Ранее в СМИ появились сообщения, что ситуацию на побережьях Краснодарского края усугубила мелкая мазутная крошка. Летом при больших температурах она будет плавиться и создавать новую угрозу для экологии и туристов. Поэтому теперь перед спасателями и волонтёрами стоит новый вызов — своевременно убирать с береговой линии не только мазут, но и крошку от него.