Туриста оштрафовали на 200 000 TWD за попытку провезти на Тайвань еду

Путешественник из Индонезии решил отправиться в небольшое путешествие и вылетел из Гонконга на Тайвань. Но его путешествие закончилось, так толком и не начавшись. В аэропорту прилета его багажом заинтересовалась поисковая собака. Из-за ее острого обоняния туристу выписали крупный штраф и депортировали.
Как оказалось, в багаже мужчины был обед — жареная курица и свинина в контейнере. Именно едой заинтересовалась собака. И это был, кажется, самый дорогой обед в жизни путешественника. Голодному туристу выписали штраф — 200 тысяч долларов Нового Тайваня (это около 568 тысяч рублей). Таких денег у туриста с собой не оказалось, и его депортировали с острова, на чью землю он только-только ступил.
Такой крупный штраф мужчине выписали за незаконный ввоз продуктов питания. Еще в 2018 году, после вспышки в Китае африканской чумы свиней (АЧС), Тайвань ввел штрафы за ввоз на остров продуктов из свинины из стран, затронутых этим заболеванием. Причем если одного и того же человека поймают на этом проступке во второй и последующие разы, то размер штрафа увеличится до миллиона тайваньских долларов. Так что нашему путешественнику в следующий раз стоит как следует подумать над перекусом, который он положит с собой. (Кстати, что из еды можно проносить в самолет, мы разбирались вот тут, но вместе с этими правилами лучше знать и законы конкретных стран, куда вы летите. — Прим. ред.).
Африканская чума свиней — высокоинфекционное заболевание, поражающее как домашних, так и диких свиней, от которого умирает около 80 процентов заболевших. Всемирная организация здоровья животных заявила, что АЧС привела к большим потерям поголовья свиней, что привело к огромным финансовым затратам. Но Тайвань — одна из очень немногих азиатских стран, которые еще не пострадали от этого.
Подобные штрафные санкции за ввоз съедобной запрещенки есть и в Австралии. Здесь штрафуют тех путешественников, которые не декларируют свинину и другие мясные продукты повышенного риска. И сумма штрафа достигает 6260 долларов.