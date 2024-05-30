Туриста оштрафовали на 200 000 TWD за попытку провезти на Тайвань еду

Такой крупный штраф мужчине выписали за незаконный ввоз продуктов питания. Еще в 2018 году, после вспышки в Китае африканской чумы свиней (АЧС), Тайвань ввел штрафы за ввоз на остров продуктов из свинины из стран, затронутых этим заболеванием. Причем если одного и того же человека поймают на этом проступке во второй и последующие разы, то размер штрафа увеличится до миллиона тайваньских долларов. Так что нашему путешественнику в следующий раз стоит как следует подумать над перекусом, который он положит с собой. (Кстати, что из еды можно проносить в самолет, мы разбирались вот тут, но вместе с этими правилами лучше знать и законы конкретных стран, куда вы летите. — Прим. ред.).