Турист в горах Норвергии провел семь часов под снегом

Горный туризм — экстремальный и очень опасный вид досуга. Самое опасное — внезапный сход лавины: по словам спасателей, человек, погребенный под снегом, задыхается уже через 10 минут.
А вот туристу в горах Норвегии, который на днях попал под снежную лавину, повезло: его нашли живым через 7 часов. Историю чудесного спасения рассказала газета The Guardian.
Мужчина в возрасте 40−50 лет попал под лавину вскоре после полуночи недалеко в коммуне Люнген на самом севере страны и оказался погребен под слоем снега 1,5 м толщиной.
Пострадавшему повезло: рядом образовался воздушный карман, поэтому он смог прийти в себя и даже позвонить в полицию. Местные эксперты объясняют, что сами по себе воздушные карманы — явление нередкое, но семь часов — настоящий рекорд.
Кристиан Мидгард, один из спасателей, чья собака обнаружила туриста, признался, что совершенно не ожидал, что мужчина еще жив: «И статистика, и мой опыт говорят, что это невозможно».
Спасенный мужчина отправился занимался горнолыжным туризмом в составе группы из трех человек. Их имена и национальности спасатели не раскрыли.
Мэр Люнгена тоже назвал произошедшее чудом и добавил, что власти предупреждали о том, что в районе, куда направились туристы, могут сойти лавины.
Второго туриста поток снега унес прямо в воды фьорда — он смог доплыть до берега и связаться с полицией. Третью туристку до сих пор не нашли — поисковая операция продолжается.
Ранее рассказывали, как китайские туристы смогли запечатлеть приближающуюся лавину на видео: снег преодолел 4 километра всего за 30 секунд, но никто, к счастью, не пострадал.