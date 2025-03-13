Турист в Египте сделал фото, а потом понял, что был на волосок от смерти

Как оказалось, мужчина буквально родился в рубашке. Ведь «красивая ракушка», которую он так опрометчиво взял в руки, оказалась конусом (лат. Conidae) — одним из самых ядовитых моллюсков в мире. Токсин, который выделяет это существо, может убить человека за 1−5 часов. У него есть похожий на гарпун «зуб», который позволяет ему быстро жалить добычу так, что она даже не успевает опомниться. Считается, что от яда конуса в год погибает больше людей, чем от челюстей акул.