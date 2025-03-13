Турист в Египте сделал фото, а потом понял, что был на волосок от смерти

Эту фотографию, сделанную подводной экшен-камерой, опубликовал на форуме Reddit пользователь с ником AArdvarkPaws.
«Как же мне повезло, что я еще жив!» — подписал он снимок.
Прежде чем читать дальше, внимательно посмотрите на фото. Догадались ли, какая смертельная опасность грозила мужчине?
А теперь рассказываем: этот снимок сделан в Египте, в акватории Красного моря. Как пояснил автор поста, некоторое время назад он нашел на дне моря очень красивую ракушку и хотел забрать ее домой как сувенир. Но в какой-то момент понял, что раковина не пустая — в ней есть обитатель.
«Тогда я решил хотя бы сфотографировать ее, — пишет дайвер. — Но спустя несколько месяцев наткнулся в интернете на фотографию похожей ракушки. Текстура была очень характерной, и я вспомнил, что держал именно ее. Похоже, мне повезло, что я остался жив. Подскажите, пожалуйста, что это такое и действительно ли я был в смертельной опасности?».
Чем опасна улитка-конус
Как оказалось, мужчина буквально родился в рубашке. Ведь «красивая ракушка», которую он так опрометчиво взял в руки, оказалась конусом (лат. Conidae) — одним из самых ядовитых моллюсков в мире. Токсин, который выделяет это существо, может убить человека за 1−5 часов. У него есть похожий на гарпун «зуб», который позволяет ему быстро жалить добычу так, что она даже не успевает опомниться. Считается, что от яда конуса в год погибает больше людей, чем от челюстей акул.
Интересно, что из всех разновидностей конусов турист нашел именно текстильный, который считается (наряду с географическим) одним из опаснейших для человека. Место укола-укуса сначала немеет, потом бледнеет, затем развивается синюшность. Если доза яда внушительная, это может привести к смерти. Противоядия против него не существует.
«Вам просто повезло, что он не почувствовал от вас угрозы, — написали горе-туристу в комментариях. — Чаще всего они жалят как раз в момент, когда их кто-то берет, чтобы забрать домой».
Некоторые комментаторы поделились своими историями. Один из пользователей форума написал, что он однажды машинально поднял такую ракушку, выброшенную из моря на берег, но когда она поползла по его руке, он почувствовал как в этом месте руку начинает покалывать и она немеет. Он быстро бросил ее обратно в воду и только спустя много лет, случайно посмотрев документальный фильм о смертельно опасных существах, понял, насколько близок был к смерти.
Впрочем, особого сочувствия мужчина не вызвал. Более того, его раскритиковали за то, что он взял моллюска в руки. И дали совет, который подойдет всем путешественникам.
«Просто смотрите, не трогайте, разве это сложно? Даже если вы думаете, что это просто ракушка, не стоит забирать ее из воды. Она все равно является важной частью экосистемы и в итоге станет домом для другого организма. Если бы этот моллюск вас укусил, он бы просто защищал при этом свою жизнь».