Турэксперты рассказали, когда лучше ехать во Вьетнам

Идеальный период для отдыха на юге страны — с января по февраль. Также здесь вполне комфортно в марте и апреле. В мае начинается сезон дождей и длится до ноября. В центральной части Вьетнама стоит отдыхать весной и летом. Здесь дожди начинаются с августа и продолжаются до января. С середины октября по конец декабря высока вероятность тайфунов. На север страны лучше отправляться весной.