Турэксперт назвала пять самых красивых набережных в России

Нижний Новгород называют «столицей закатов», и во многом это именно благодаря набережной. С полуторакилометрового променада рядом с Нижегородским Кремлем открывается панорама на слияние Оки и Волги, а также отсюда можно рассмотреть Александро-Невский собор и футбольный стадион, который здесь построили к чемпионату мира по футболу 2018 года. В это же время здесь проложили велодорожки и посадили газоны, а к 2021 году тут появились спортивная площадка с тренажерами, детская площадка и множество новых кафе, которые наконец оформили в едином архитектурном стиле.