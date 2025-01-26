Турэксперт назвала четыре города России, где можно испытать суровую зиму

В Верхоянске занятий не так много, а вот в Оймяконе может быть интересно. К примеру, здесь катаются на собачьих упряжках и снегоходах и купаются в термальном источнике, температура которого всегда около плюс 30. Стоит посетить и краеведческий и литературно-краеведческий музеи. В последнем большое внимание уделено истории ГУЛАГа в регионе. Также в Оймяконе проводится фестиваль «Полюс холода»: сюда съезжаются Деды Морозы со всех регионов, здесь проходят гонки на оленьих упряжках, соревнования по национальной борьбе хапсагай и подледной рыбалке.