Турецкий фейк о Крыме: зачем в Анкаре напечатали ложь о заявлении митрополита Тихона

В ряде турецких СМИ появилась информация о том, что митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) якобы призвал обращать проживающих на полуострове мусульман в христианство.
К примеру, турецкая газета Yeni Akit утверждала, что Тихон якобы призвал мусульманские супружеские пары принять христианство и воспитывать своих детей как «настоящих русских». Издание ссылается на некий документ, который «был адресован руководителям всех государственных и частных учреждений, действующих в Крыму, а также городским и районным администрациям». Также издание написало, что в данном документе содержатся призывы по повышению рождаемости на полуострове.
На данные сообщения в турецких СМИ обратило внимание Посольство России в республике, назвавшее их недостоверными.
«Обратили внимание на появившиеся в ряде СМИ публикации на тему о письме, в котором митрополит Симферопольский и Крымский Тихон якобы призвал обращать всех проживающих в Крыму мусульман в христианскую веру. Официально заявляем: как нас заверили в Крымской митрополии, такой документ митрополит Тихон не подписывал. Это очевидный фейк, состряпанный теми, кто явно стремится вбить клин между народами и конфессиями», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Позднее митрополит Тихон сообщил, что в Турции опровергли данные публикации в местной прессе.
«Сами турки опровергли, этого достаточно», — сказал священнослужитель.
Казалось бы, откуда у турецких СМИ мог возникнуть такой интерес к фигуре митрополита. Но причина здесь не столько в самом священнике, сколько в регионе. Анкара всегда считала Крым сферой своего влияния, поэтому дестабилизация обстановки на полуострове на руку определенным кругам в самой Турции, делают вывод эксперты.