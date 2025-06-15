Турецкий фейк о Крыме: зачем в Анкаре напечатали ложь о заявлении митрополита Тихона

«Обратили внимание на появившиеся в ряде СМИ публикации на тему о письме, в котором митрополит Симферопольский и Крымский Тихон якобы призвал обращать всех проживающих в Крыму мусульман в христианскую веру. Официально заявляем: как нас заверили в Крымской митрополии, такой документ митрополит Тихон не подписывал. Это очевидный фейк, состряпанный теми, кто явно стремится вбить клин между народами и конфессиями», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.