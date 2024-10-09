Турецкие турфирмы придумали новый способ обмана

Турция — не только популярный у россиян курорт, но еще и страна с невероятно богатой историей и культурой. На этих землях жили греки, римляне, персы, турки, армяне и многие другие народы и цивилизации, каждая из которых оставила после себя свой след.
Поэтому, вероятно, многие туристы даже не удивились, когда турецкий гид в провинции Каппадокия предлагал им экскурсию к достопримечательности, о которой они раньше никогда не слышали. К тому же по удивительно низкой цене: что может пойти не так?
Примерно все: как выяснил турецкий туристический портал TurizmGuncel.com, под заманчивым предложением скрывалась остроумная афера: музеев и памятников архитектуры, к которым некоторые местные гиды возили наивных туристов, никогда не существовало — их просто выдумали.
Обычно, чтобы отвести туристов в какое-нибудь место, вроде музея, туристическое агентство должно заключить с ним договор, и поделиться прибылью, полученной с группы. Но, если музей выдуманный, делиться с ним не нужно — сплошная выгода!
Например, вместо поездки в долину Ихлара, живописное место со старинными домами, вырубленными прямо в отвесных скалах, гиды отвозили туристов в погреба для хранения лимонов и выдавали их за «Подземный город». Как пишет издание, туристы нечасто жалуются на некачественные услуги, поскольку не разбираются в регионе. Тех, кто возмущался, что в достопримечательности нет ничего интересного, гиды заверяли, что просто сейчас здесь идет активный ремонт.
Издание сокрушается, что прежде всего мошенники подрывают национальную репутацию Турции: туристы возвращаются из Каппадокии, уверенные, что в ней не на что смотреть, потому что другие туры им даже не предложили.
Кроме того, честные турагентства теряют прибыль, а мошенники, естественно, не платят налоги. Один из сотрудников местного музея сокрушается, что гиды пользуются тем, что туристы не знают турецкого языка, выдают одну достопримечательность за другую и берут деньги за билеты в места с бесплатным посещением.
«Я спрашиваю туристов, понравилась ли им скальная церковь в Гёреме, а они отвечают: мы там были, нет там никаких церквей. И снова оказывается, что они были совсем не там, и кто-то их обманул», — сокрушается музейщик.
Недавно делали целую подборку полезных материалов для туристов — совета «проверять экскурсоводов» там нет, но, видимо, стоит добавить.