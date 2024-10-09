Турецкие турфирмы придумали новый способ обмана

Например, вместо поездки в долину Ихлара, живописное место со старинными домами, вырубленными прямо в отвесных скалах, гиды отвозили туристов в погреба для хранения лимонов и выдавали их за «Подземный город». Как пишет издание, туристы нечасто жалуются на некачественные услуги, поскольку не разбираются в регионе. Тех, кто возмущался, что в достопримечательности нет ничего интересного, гиды заверяли, что просто сейчас здесь идет активный ремонт.