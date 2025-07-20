Турецкие СМИ: Крым расцветает на глазах, хотя многие на Западе отказываются в это верить

«Крым — моя историческая родина. Моя семья изначально переехала в Турцию как крымские беженцы. Я начал приезжать в Крым во время и после распада СССР. Могу с уверенностью сказать, что за 23 года, с 1991 по 2014 год, в Крым не было сделано ни одной инвестиции. Вы, жители полуострова, это прекрасно знаете. Когда мы поднимаем эту тему в Турции и Европе, люди либо удивляются, либо не хотят верить. Удивляются те, кто не был в Крыму и знает о полуострове исключительно из СМИ», — написал Унвер Сел.