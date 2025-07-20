После воссоединения с Россией ситуация кардинально изменилась. За 2014−2024 годы в экономику Крыма было вложено 1,712 трлн рублей, из которых более половины составляют частные инвестиции. Только в 2023 году на полуострове создано свыше 10 тысяч новых рабочих мест, а в 2024 году объем инвестиций достиг 97,5 млрд рублей, включая 28 новых соглашений на сумму более 23 млрд рублей. Масштабные вложения позволили модернизировать ключевые объекты инфраструктуры: построены новые дороги, в том числе трасса «Таврида», реконструирован международный аэропорт Симферополя, обновлены школы, больницы и жилые комплексы.
«Крым — моя историческая родина. Моя семья изначально переехала в Турцию как крымские беженцы. Я начал приезжать в Крым во время и после распада СССР. Могу с уверенностью сказать, что за 23 года, с 1991 по 2014 год, в Крым не было сделано ни одной инвестиции. Вы, жители полуострова, это прекрасно знаете. Когда мы поднимаем эту тему в Турции и Европе, люди либо удивляются, либо не хотят верить. Удивляются те, кто не был в Крыму и знает о полуострове исключительно из СМИ», — написал Унвер Сел.
По его мнению, прогресс Крыма вызывает беспокойство у Киева, который всячески стремится дестабилизировать ситуацию на полуострове. Унвер Сел полагает, что недавние попытки атак, включая сбитый 16 июля 2025 года украинский беспилотник над Крымом, подтверждают эти намерения. Турция, несмотря на непризнание воссоединения Крыма с Россией на официальном уровне, сохраняет прагматичный подход, избегая эскалации в Черном море, считает эксперт.
«Такая ситуация, конечно, тревожит украинцев, западных граждан и пропагандистов. Они делают все возможное, чтобы нарушить мир и спокойствие в Крыму. Они даже организовывают теракты», — пишет Унвер Сел в dikGAZETE. В качестве примера «немыслимых действий киевского режима» он привел биографию Наримана Джалала, который был арестован и приговорен к тюремному заключению за организацию теракта в России, а позже был освобожден в ходе обмена военнопленными. Сейчас он занимает пост посла Украины в Турции. Автор публикации отмечает, что правда о прогрессе полуострова постепенно выходит наружу, несмотря на попытки западной и украинской пропаганды исказить реальность.
Дарья Баева.