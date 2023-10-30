Турецкие археологи нашли горную формацию в форме корабля недалеко от Арарата
Турецкие археологи не торопятся с выводами и говорят, что всё здесь надо очень внимательно изучить.
Турецкие археологи не торопятся с выводами и говорят, что всё здесь надо очень внимательно изучить.
Археологи из Турции считают, что они стали на шаг ближе к обнаружению места, где причалил Ноев ковчег. Во всяком случае, они нашли горные образования в форме лодки, по времени совпадающие с библейским потопом.
Геологическое образование, расположенное в районе Догубаязит (провинция Агры), заинтересовало археологов с момента его обнаружения в 1956 году. Все дело в том, что ее форма напоминает тот самый корабль из Ветхого завета, где было «каждой твари по паре».
Несмотря на всю привлекательность формации, к раскопкам археологи смогли приступить только пару лет назад, а в 2022 году собрали 30 образцов камней и фрагментов почвы и отправили в лабораторию на анализы.
Первые результаты исследования показали, что образцы содержат глинистые и морские материалы, а также морепродукты, и что человеческая деятельность в регионе велась со времен энеолита, между 5500 и 3000 годами до нашей эры. А всемирный потоп из Книги Бытия, между прочим, начался как раз 5000 лет назад. Исследователи тут же припомнили слова из Библии, в которой утверждается, что после 150-дневного наводнения Ноев ковчег остановился на горе Арарат.
Правда, насчет Арарата у исследователей единого мнения нет. Некоторые обращают внимание на то, что гора не могла быть местом расположения ковчега, поскольку сформировалась после того, как паводковые воды отступили.
Чтобы разобраться, бывал ли вообще патриарх Ной на территории современной Турции, ученые из Стамбульского технического университета, Университета Эндрю и Университета Агры Ибрагима Чечена собираются объединить усилия и продолжить более глубокие исследования. Времени до объявления результатов новых исследований точно хватит, чтобы узнать, зачем ученые в свое время отобрали 124 микроорганизма и поселили отдельно, а проект назвали «ноевым ковчегом» бактерий.