Турецкие археологи нашли горную формацию в форме корабля недалеко от Арарата

Археологи из Турции считают, что они стали на шаг ближе к обнаружению места, где причалил Ноев ковчег. Во всяком случае, они нашли горные образования в форме лодки, по времени совпадающие с библейским потопом.

Геологическое образование, расположенное в районе Догубаязит (провинция Агры), заинтересовало археологов с момента его обнаружения в 1956 году. Все дело в том, что ее форма напоминает тот самый корабль из Ветхого завета, где было «каждой твари по паре».

Несмотря на всю привлекательность формации, к раскопкам археологи смогли приступить только пару лет назад, а в 2022 году собрали 30 образцов камней и фрагментов почвы и отправили в лабораторию на анализы.

Первые результаты исследования показали, что образцы содержат глинистые и морские материалы, а также морепродукты, и что человеческая деятельность в регионе велась со времен энеолита, между 5500 и 3000 годами до нашей эры. А всемирный потоп из Книги Бытия, между прочим, начался как раз 5000 лет назад. Исследователи тут же припомнили слова из Библии, в которой утверждается, что после 150-дневного наводнения Ноев ковчег остановился на горе Арарат.

Правда, насчет Арарата у исследователей единого мнения нет. Некоторые обращают внимание на то, что гора не могла быть местом расположения ковчега, поскольку сформировалась после того, как паводковые воды отступили.