Турецкие археологи нашли древний амулет метеоритного происхождения

Археологи из турецкого университета Хаджеттепе в Анкаре нашли амулет, сделанный из внеземного материала, а именно из метеоритного железа. Об этом говорится в статье, которую исследователи под руководством Айшегюль Айкурт опубликовали в журнале Oxford Journal of Archaeology.
Авторы пояснили, что амулет был обнаружен в могиле мужчины — погребенному было около 20−25 лет. Большую часть информации о ранних периодах Юго-Западной Анатолии составляют данные, полученные как раз из таких находок в захоронениях. Амулет из метеоритного железа, о котором идет речь в этой статье, был найден на кладбище Кесиксерви на полуострове Бодрум. Захоронение и находящиеся в нем артефакты ученые датировали 2900−2700 годами до нашей эры. Сами раскопки проходили в турецкой провинции Мугла еще в 2019 году, тогда был найден этот большой могильник.
«Это одно из самых богатых подобных захоронений в Западной Анатолии: в нем также находились пять сосудов, крышки, золотая спираль, серебряные браслеты, ожерелье из электрума и агатовых бусин», — сказано в предисловии к научной статье.
Амулет назвали самой ранней датированной находкой из метеоритного железа в Анатолии, которая демонстрирует существование развитой металлургии в регионе в тот период. По данным, которые приводит портал N+1, украшению не менее 4700 лет.
Артефакт имеет биконическую форму, его высота составляет 3,3 см, а максимальный диаметр — 3,1 см. Анализ состава показал, что он на 77,4−77,9% сделан из железа, также присутствуют около 12,3 −12,7% серебра, еще есть никель, примеси меди, свинца и брома. Исходя из содержания никеля, ученые подтвердили первоначальное предположение, что амулет сделан из метеоритного железа. Кроме того, высокое содержание серебра натолкнуло исследователей на мысль, что первоначально предмет был украшен этим драгоценным металлом. А присутствие в метеоритном железе меди, мышьяка и свинца — вероятно, результат загрязнения от лежавших рядом медных предметов.
Ранее международная команда ученых нашла доказательства внеземного происхождения желтого стекла в кулоне из гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона. Благодаря современным технологиям специалисты определили, что материал появился в результате столкновения метеорита с поверхностью Земли. Увеличение позволило рассмотреть частицы в 20 тыс. раз меньше толщины бумажного листа. Специалистам удалось обнаружить различные типы оксида циркония. Один из них образуется при температуре от 2250 до 2700. Другой — при давлении около 130 тыс. атмосфер. Такие условия (температура и давление) на Земле могут быть получены только в результате столкновения с метеоритом или взрыва атомной бомбы.