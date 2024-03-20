Турецкие археологи нашли древний амулет метеоритного происхождения

Авторы пояснили, что амулет был обнаружен в могиле мужчины — погребенному было около 20−25 лет. Большую часть информации о ранних периодах Юго-Западной Анатолии составляют данные, полученные как раз из таких находок в захоронениях. Амулет из метеоритного железа, о котором идет речь в этой статье, был найден на кладбище Кесиксерви на полуострове Бодрум. Захоронение и находящиеся в нем артефакты ученые датировали 2900−2700 годами до нашей эры. Сами раскопки проходили в турецкой провинции Мугла еще в 2019 году, тогда был найден этот большой могильник.