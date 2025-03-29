Турция заблокировала российский Rutube по обвинению в рекламе азартных игр

В Турции заблокирована российская платформа для размещения видео Rutube. Турецкий регулятор ВТК обвинил компанию в рекламе азартных игр, запрещенных на территории страны. При попытке зайти на сайт пользователям, подключенным к местным провайдерам или мобильным операторам, высвечивается предупреждение, что доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года«.
Решение о блокировке Rutube было принято более месяца назад, но почему-то вступило в силу только сегодня. При этом администрация видеохостинга в комментариях РИА Новости заявила о том, что никакой блокировке российской ресурс не подлежал и обвинила провайдеров в затруднениях к доступу.
Блокировка Rutube совсем не первая попытка ввести ограничения против российских платформ. Так, совсем недавно под ограничения в Молдавии попали веб-страницы yandex.ru и dzen.ru. Причем решение о блокировке платформ вынесли не государственные ведомства, а крупнейший интернет-провайдер страны Orange Moldova, тесно связанный с людьми во власти. Не исключено, что блокировка Rutube в Турции также может быть связана с решением одного из провайдеров.
В пресс-службе Rutube уверяют, что в Турции у хостинга нет проблем, а информация о блокировке платформы “не соответствует действительности”.