Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция заблокировала российский Rutube по обвинению в рекламе азартных игр

Турецкий регулятор ограничил работу российского видеохостинга Rutube на всей территории страны. Платформу обвинили в рекламе азартных игр, а решение о блокировке вынесено задним числом.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В Турции заблокирована российская платформа для размещения видео Rutube. Турецкий регулятор ВТК обвинил компанию в рекламе азартных игр, запрещенных на территории страны. При попытке зайти на сайт пользователям, подключенным к местным провайдерам или мобильным операторам, высвечивается предупреждение, что доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года«.

Решение о блокировке Rutube было принято более месяца назад, но почему-то вступило в силу только сегодня. При этом администрация видеохостинга в комментариях РИА Новости заявила о том, что никакой блокировке российской ресурс не подлежал и обвинила провайдеров в затруднениях к доступу.

Блокировка Rutube совсем не первая попытка ввести ограничения против российских платформ. Так, совсем недавно под ограничения в Молдавии попали веб-страницы yandex.ru и dzen.ru. Причем решение о блокировке платформ вынесли не государственные ведомства, а крупнейший интернет-провайдер страны Orange Moldova, тесно связанный с людьми во власти. Не исключено, что блокировка Rutube в Турции также может быть связана с решением одного из провайдеров.

В пресс-службе Rutube уверяют, что в Турции у хостинга нет проблем, а информация о блокировке платформы “не соответствует действительности”.