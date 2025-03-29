Турция заблокировала российский Rutube по обвинению в рекламе азартных игр

Блокировка Rutube совсем не первая попытка ввести ограничения против российских платформ. Так, совсем недавно под ограничения в Молдавии попали веб-страницы yandex.ru и dzen.ru. Причем решение о блокировке платформ вынесли не государственные ведомства, а крупнейший интернет-провайдер страны Orange Moldova, тесно связанный с людьми во власти. Не исключено, что блокировка Rutube в Турции также может быть связана с решением одного из провайдеров.