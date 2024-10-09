Турция заблокировала доступ к Discord

Накануне доступ к мессенджеру Discord был ограничен в России в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, сообщал Роскомнадзор.
«Принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord на территории Турции», — приводит гостелеканал TRT haber прямую цитату министра.
Соцсеть Discord появилась в 2015 году и изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным самой платформы, она насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. В марте 2024 года Discord вошел в реестр Роскомнадзора, в который попадают соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки.