Турция заблокировала доступ к Discord

Соцсеть Discord появилась в 2015 году и изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным самой платформы, она насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. В марте 2024 года Discord вошел в реестр Роскомнадзора, в который попадают соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки.