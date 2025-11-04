Турция считает доклад Еврокомиссии необоснованным и предвзятым

АНКАРА, 4 ноя — РИА Новости. Турция считает необоснованным и предвзятым представленный во вторник доклад Еврокомиссии по «демократическим ценностям» в стране, говорится в заявлении МИД республики.
Еврокомиссия ранее заявила, что не уверена в полной приверженности Турции «демократическим ценностям» и констатирует, что переговоры о членстве в ЕС находятся с 2018 года в тупике. ЕК представила во вторник доклад о прогрессе стран-кандидатов в реформах, необходимых для присоединения к сообществу.
«Мы отвергаем предвзятые, необъективные и необоснованные утверждения, содержащиеся в опубликованном сегодня (4 ноября) Европейской комиссией отчете по Турции, касающиеся судебной системы, основных прав и внутренних политических событий. Данные комментарии не только не соответствуют усилиям по формированию позитивной повестки дня в отношениях между Турцией и ЕС, но и противоречат долгосрочным интересам обеих сторон», — говорится в заявлении МИД.
МИД отмечает, что в докладе отражены несоответствующие действительности, «незаконные и максималистские взгляды Греции и кипрской греческой стороны», а «законные опасения Турции и Турецкой Республики Северного Кипра игнорируются», что еще раз доказывает, что «ЕС занимает пристрастную позицию по кипрскому вопросу и не может внести вклад в урегулирование кипрской проблемы».
Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС (тогда — Европейским экономическим сообществом) в 1963 году и подала официальную заявку на членство в 1987. Переговоры о вступлении начались лишь в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за политических разногласий. В настоящее время открыты 16 из 35 переговорных глав. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости Анкара и Брюссель могут разойтись по своим политическим траекториям.