Турция считает доклад Еврокомиссии необоснованным и предвзятым

Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС (тогда — Европейским экономическим сообществом) в 1963 году и подала официальную заявку на членство в 1987. Переговоры о вступлении начались лишь в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за политических разногласий. В настоящее время открыты 16 из 35 переговорных глав. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости Анкара и Брюссель могут разойтись по своим политическим траекториям.